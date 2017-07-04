رأس الخيمة تستعد لإطلاق منصة المشاهدة الجديدة في جبل جيس أكتوبر المقبل

تواصل إمارة رأس الخيمة جهودها الرامية إلى تعزيز مكانتها كأسرع وجهة سياحية نموا في المنطقة وذلك في إطار سعيها لأن تكون عاصمة سياحة المغامرات الأولى على مستوى الشرق الأوسط خاصة مع اقتراب موعد افتتاح منصة المشاهدة الجديدة في جبل جيس التي ترتفع قمته ألفا و934 مترا عن مستوى سطح البحر.
كانت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة قد تولت مسؤوليات تطوير الوجهة الجديدة التي ستحتضن مجموعة من المنصات المطلة على المناظر الطبيعية الخلابة متيحة بذلك للضيوف فرصة الاستمتاع بمشاهد خلابة طبيعية بما فيها من الطيور والنباتات والحيوانات المنتشرة في سلسلة جبال الحجر والتي تمثل الحدود الطبيعية بين دولة الإمارات وسلطنة عمان.
ومن المنتظر، وفق وكالة أنباء الإمارات، أن تضم منصة مشاهدة جبل جيس الجديدة أماكن مخصصة لمحبي أنشطة المسير الجبلي أو ركوب الدراجات الهوائية والراغبين في خوض غمار تجربة شيقة يختبرون عبرها قدراتهم على مواجهة التحديات بين شعاب سلسلة الجبال الوعرة.
وسيتم افتتاح هذه الوجهة في شهر أكتوبر المقبل والتي ستوفر أيضا مناطق مخصصة لاستضافة الفعاليات المختلفة وآخرى للنزهات والعديد من مسارات المشي ومساحة خاصة بشاحنات الطعام.
تجدر الإشارة إلى أن شركة "ناجا" تولت تصميم المنصة الجديدة التي ستتم إنارتها باستخدام الطاقة الشمسية و وقع الاختيار على شركة "بوتانيكال" لتنفيذ أعمال التشييد والبناء بتفويض من هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة وذلك على ارتفاع يصل إلى حوالي 1300 متر فوق مستوى سطح البحر.
وتعتبر "هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة" إحدى الجهات الراعية لمبادرة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أعلنت فيها أن عام 2017 هو السنة الدولية لتسخير السياحة المستدامة من أجل التنمية ما يجعل من موضوع الاستدامة ركنا أساسيا من أركان قطاع السياحة الخاص بإمارة رأس الخيمة.
وحرصت الهيئة على استخدام مواد طبيعية من مصادر محلية إضافة إلى توظيف الطاقة الشمسية لتوفير طريقة سهلة لإنارة الموقع بشكل يضمن تماهي منصة مشاهدة جبل جيس مع طبيعة الواجهة الجبلية قدر الإمكان.
وتركز هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة جهودها في استثمار مجموعة من المنتجات الخاصة بسياحة الاستجمام والمغامرات وذلك في إطار استراتيجية السياحة ضمن رؤية رأس الخيمة 2019 والتي تهدف إلى استقطاب مليون زائر بحلول نهاية العام المقبل للاستفادة من الموارد الطبيعية الفريدة للإمارة مع التركيز على جبل جيس والمناطق المجاورة.المزيد من أخبار الإمارات
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