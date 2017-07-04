رأس الخيمة تستعد لإطلاق منصة المشاهدة الجديدة في جبل جيس أكتوبر المقبل

تواصل إمارة رأس الخيمة جهودها الرامية إلى تعزيز مكانتها كأسرع وجهة سياحية نموا في المنطقة وذلك في إطار سعيها لأن تكون عاصمة سياحة المغامرات الأولى على مستوى الشرق الأوسط خاصة مع اقتراب موعد افتتاح منصة المشاهدة الجديدة في جبل جيس التي ترتفع قمته ألفا و934 مترا عن مستوى سطح البحر.

كانت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة قد تولت مسؤوليات تطوير الوجهة الجديدة التي ستحتضن مجموعة من المنصات المطلة على المناظر الطبيعية الخلابة متيحة بذلك للضيوف فرصة الاستمتاع بمشاهد خلابة طبيعية بما فيها من الطيور والنباتات والحيوانات المنتشرة في سلسلة جبال الحجر والتي تمثل الحدود الطبيعية بين دولة الإمارات وسلطنة عمان.

ومن المنتظر، وفق وكالة أنباء الإمارات، أن تضم منصة مشاهدة جبل جيس الجديدة أماكن مخصصة لمحبي أنشطة المسير الجبلي أو ركوب الدراجات الهوائية والراغبين في خوض غمار تجربة شيقة يختبرون عبرها قدراتهم على مواجهة التحديات بين شعاب سلسلة الجبال الوعرة.