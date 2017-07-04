نجمة يوتيوب ستيفي راين تنتحر في ظروف غامضة

انتحرت الممثلة الأمريكية الشهيرة ونجمة اليوتيوب الشهيرة ستيفي راين، في ظروف غامضة وتوفت عن عمر يناهز 33 عامًا مساء السبت الماضي بعد أسبوع واحد من وفاة جدها وقلت مجلة تايم أن الممثلة كانت تعاني من الاكتئاب.
وقبل وفاتها بفترة وجيزة نشرت "ستيفي" تغريدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، ودعت فيها جدها الراحل قائلة: "رجل أحلامي لن يكون الآن إلا في أحلامي".
ومن المعروف أن "ستيفي" حققت شهرتها من خلال محاكاتها الساخرة للمشاهير مثل جاستن بيبر وليدي جاجا وغيرهم، وحصلت على جماهيرية كبيرة عندما جمعت بين الكثير نجوم هوليوود العمالقة.المزيد من أخبار الولايات الأميريكية
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