إطلاق منظومة إحصاءات أصحاب الهمم في دبي

أطلق مركز دبي للإحصاء منظومة إحصاءات أصحاب الهمم للإمارة، ضمن مشروع مشترك مع وزارة تنمية المجتمع، لتكون بذلك ذراعاً جديدة لمنظومة الإحصاء الذكي لإمارة دبي، والتي تشمل قواعد البيانات، والمؤشرات الإحصائية لمختلف القطاعات الديموغرافية، والاقتصادية، والاجتماعية في الإمارة.

وتهدف المنظومة إلى دعم عمليات التخطيط وصناعة القرارات وسن السياسات المرتبطة بأصحاب الهمم، خاصة في ظل الاهتمام والأولوية الاستراتيجية المتزايدة والملحوظة للحكومة لهذه الفئة من المجتمع، بهدف دمجهم وتمكينهم، ليتمتعوا وأفراد أسرهم بجودة حياة عالية المستوى، ومشاركتهم بشكل فاعل في العملية التنموية وبناء المستقبل.

ووفق صحيفة البيان، أظهرت منظومة إحصاءات أصحاب الهمم لإمارة دبي، تصدُّر العجز الجسدي كافة أنواع العجز بمجموع بلغ 889 فرداً، أي ما يمثل نحو 34 % من حالات العجز.