تسجيل أول حالة ولادة بشرية في العالم "بلا جنس"

في سابقة تعد الأولى من نوعها، أصدرت إدارة الصحة الكندية بطاقة صحية لمولود دون تحديد نوع الجنس "ذكر أم أُنثى" في الخانة المخصصة لذلك، حيث وضعت في الخانة حرف U ما يعني جنسًا غير محدد، وفقا لبي بي سي.
جاء عدم تحديد جنس المولود البالغ من العمر ثمانية أشهر رغبة من والده كوري دوتي وهو نفسه يصنف ضمن فئة الجنس المختلط (- non-binary transgender- يجمع بين صفات الذكورة والإنوثة معا)، وهدف من ذلك ترك الخيار أمام طفله يختار جنسه بنفسه عندما ينضج.
وفي حديثه مع وسائل إعلامية كندية قال دوتي إنه عند ولادته عانى من تشخيص خاطئ لجنسه، ما دفعه لإجراء عمليات جراحية عدة لينتهي به المطاف إلى إزالة النوعين الجنسيين ويصبح بلا جنس.
ويشير دوتي لشبكة الأخبار سي بي سي الكندية أنه يريد لأبنه أن يختار بنفسه ما سيكون عليه دون أن تفرض عليه السجلات الرسمية قالبا محدد على حد قوله، مبررا ذلك أنه تعرض لخطأ كبير حين قرر الأطباء عند ولادته تحديد جنسه بحسب تفاصيل جسمه.
وكانت السلطات الكندية قد رفضت ترك خانة الجنس فارغة كما يريد دوتي لابنه مما دفعه لمراجعة قضائية للقضية واستند محامي الطفلة إلى أن هوية جنس الطفل قد تتأخر لبعض السنوات قبل أن تتضح تماما وقضت المراجعة القضائية بترك خانة الجنس فارغة في سابقة هي الأولى في العالم.
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