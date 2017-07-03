تسجيل أول حالة ولادة بشرية في العالم "بلا جنس"

في سابقة تعد الأولى من نوعها، أصدرت إدارة الصحة الكندية بطاقة صحية لمولود دون تحديد نوع الجنس "ذكر أم أُنثى" في الخانة المخصصة لذلك، حيث وضعت في الخانة حرف U ما يعني جنسًا غير محدد، وفقا لبي بي سي.





جاء عدم تحديد جنس المولود البالغ من العمر ثمانية أشهر رغبة من والده كوري دوتي وهو نفسه يصنف ضمن فئة الجنس المختلط (- non-binary transgender- يجمع بين صفات الذكورة والإنوثة معا)، وهدف من ذلك ترك الخيار أمام طفله يختار جنسه بنفسه عندما ينضج.