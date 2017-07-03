تجهيز شاطئ جديد للسباحة الليلية في ممزر دبي

تعتزم بلدية دبي، تجهيز شاطئ جديد للسباحة الليلية، وذلك على غرار شاطئ أم سقيم، وقد تم اختيار الموقع الجديد ليكون في منطقة الممزر، بحيث يسهل الوصول إليه للقاطنين في ديره.

ونوهت المهندسة علياء الهرمودي مدير إدارة البيئة في بلدية دبي، وفق صحيفة البيان، بالمردود الإيجابي للمشروع في تحقيق سعادة مرتادي الشواطئ العامة، ودعمه للحركة السياحية في إمارة دبي.

وشهدت مبادرة شاطئ السباحة الليلية، التي أطلقتها بلدية دبي مؤخراً بمنطقة أم سقيم الأولى، نجاحاً ملحوظاً، انعكس ذلك في أعداد مرتادي ومستخدمي الشاطئ في الفترة المسائية لغرض الاستجمام بالسباحة في مياه الخليج ليلاً، بعيداً عن أشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة نهاراً.