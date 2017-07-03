نمو حركة نقل الركاب عبر مطار دبي الدولي 1.9% في مايو

قالت الشركة المشغلة لمطار دبي الدولي اليوم الاثنين إن عدد المسافرين عبر المطار الأكثر ازدحاماً في العالم من حيث حركة الرحلات الدولية زاد 1.9 بالمئة على أساس سنوي في مايو/أيار إلى 6.85 مليون مسافر.
وأضافت أن عدد الركاب في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار بلغ 36.97 مليون بزيادة 6.7 بالمئة من 34.6 مليون في الفترة ذاتها من عام 2016، بحسب وكالة رويترز.
وسجلت أمريكا الجنوبية أسرع وتيرة نمو في مايو/أيار بزيادة 60 بالمئة تليها رحلات شرق أوروبا وسجلت نمواً سنوياً 15.5 بالمئة، بينما سجلت آسيا معدل نمو بلغ 9.7 بالمئة.
وزادت أحجام الشحن الجوي عبر المطار 2.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 226 ألفاً و916 طناً في مايو/أيار مقارنة بها قبل عام.
وقال بول جريفث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، إنه يتوقع نمواً قوياً في النصف الأول من العام في ضوء زيادة عدد المسافرين خلال عطلات الصيف وعطلة عيد الفطر الأسبوع الماضي.المزيد من أخبار الإمارات
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