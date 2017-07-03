نمو حركة نقل الركاب عبر مطار دبي الدولي 1.9% في مايو

قالت الشركة المشغلة لمطار دبي الدولي اليوم الاثنين إن عدد المسافرين عبر المطار الأكثر ازدحاماً في العالم من حيث حركة الرحلات الدولية زاد 1.9 بالمئة على أساس سنوي في مايو/أيار إلى 6.85 مليون مسافر.

وأضافت أن عدد الركاب في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار بلغ 36.97 مليون بزيادة 6.7 بالمئة من 34.6 مليون في الفترة ذاتها من عام 2016، بحسب وكالة رويترز.