توصيل السلع الغذائية المدعمة إلى بيوت المواطنين بأبوظبي برسوم رمزية

وقعت بلدية مدينة أبوظبي ومجموعة بريد الإمارات عقدا من شأنه أن يتيح عبر "إمبوست" و "خدمة عميل" توصيل السلع الغذائية المدعمة إلى بيوت المواطنين برسوم رمزية ابتداءا من أغسطس المقبل.

كما يتضمن العقد - الذي وقعه عويضة أحمد القبيسي المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم والمساندة بالإنابة في بلدية مدينة أبوظبي وعبيد محمد القطامي المدير التنفيذي التجاري بالوكالة في "بريد الإمارات" بحضور سعادة مصبح مبارك المرر المدير العام للبلدية بالإنابة - توفير خدمة توصيل المعاملات المقدمة عن طريق الخدمات الإلكترونية بالبريد السريع من خلال "إمبوست" وكذلك "خدمة عميل" وهي عبارة عن خدمة استلام المعاملات البلدية عن طريق مكاتب مجموعة بريد الإمارات المنتشرة في إمارة أبوظبي وإرسالها للبلدية لإنجاز المعاملة ومن ثم توصيلها للمتعامل بهدف توفير منافذ متعددة لإنجاز المعاملات، وفق وكالة أنباء الإمارات.

وأكدت بلدية أبوظبي الحرص على تعزيز علاقات الشراكة مع مؤسسات القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص من أجل تحسين الخدمات والارتقاء بخدمة المتعاملين وتوفير الخيارات البديلة والتسهيلات اللازمة لتوصيل المعاملات وإنجازها بالشكل المطلوب بما يحقق تطلعات المتعاملين.