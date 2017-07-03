Arabian business
مجتمع

توصيل السلع الغذائية المدعمة إلى بيوت المواطنين بأبوظبي برسوم رمزية

أريبيان بزنس
الاثنين، 3 يوليو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
توصيل السلع الغذائية المدعمة إلى بيوت المواطنين بأبوظبي برسوم رمزية

وقعت بلدية مدينة أبوظبي ومجموعة بريد الإمارات عقدا من شأنه أن يتيح عبر "إمبوست" و "خدمة عميل" توصيل السلع الغذائية المدعمة إلى بيوت المواطنين برسوم رمزية ابتداءا من أغسطس المقبل.

كما يتضمن العقد - الذي وقعه عويضة أحمد القبيسي المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم والمساندة بالإنابة في بلدية مدينة أبوظبي وعبيد محمد القطامي المدير التنفيذي التجاري بالوكالة في "بريد الإمارات" بحضور سعادة مصبح مبارك المرر المدير العام للبلدية بالإنابة - توفير خدمة توصيل المعاملات المقدمة عن طريق الخدمات الإلكترونية بالبريد السريع من خلال "إمبوست" وكذلك "خدمة عميل" وهي عبارة عن خدمة استلام المعاملات البلدية عن طريق مكاتب مجموعة بريد الإمارات المنتشرة في إمارة أبوظبي وإرسالها للبلدية لإنجاز المعاملة ومن ثم توصيلها للمتعامل بهدف توفير منافذ متعددة لإنجاز المعاملات، وفق وكالة أنباء الإمارات.

وأكدت بلدية أبوظبي الحرص على تعزيز علاقات الشراكة مع مؤسسات القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص من أجل تحسين الخدمات والارتقاء بخدمة المتعاملين وتوفير الخيارات البديلة والتسهيلات اللازمة لتوصيل المعاملات وإنجازها بالشكل المطلوب بما يحقق تطلعات المتعاملين.

وحول الرسوم التفصيلية المستحقة نظير هذه الخدمات، أوضحت البلدية أنها تتراوح بين 14 درهما كرسوم توصيل الخدمات الإلكترونية عبر البريد لجميع إمارات الدولة خلال يومي عمل و150 درهما خلال يوم عمل لجميع إمارات الدولة و40 درهما لتوصيل المواد الغذائية المدعمة في مدينة أبوظبي فقط و35 درهما رسوم لخدمة عميل.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

قرابة مليوني نزيل في فنادق أبوظبي خلال خمسة أشهر

دوريات الدراجات الهوائية بشرطة أبوظبي تعزز السلامة

أمريكا ترفع الحظر عن الأجهزة الإلكترونية على الرحلات من أبوظبي

انخفاض متوسط إيجارات الشقق في ابوظبي بنسبة 8% والفلل 5%

تعليقات

المزيد في مجتمع

نجمة يوتيوب ستيفي راين تنتحر في ظروف غامضة

رأس الخيمة تستعد لإطلاق منصة المشاهدة الجديدة في جبل جيس

الإمارت 8 والكويت 18 بين أغلى 20 بلدا في العالم

إطلاق منظومة إحصاءات أصحاب الهمم في دبي

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

كم عدد مرافقي العمالة في السعودية؟

المكالمات المرئية للإجتماعات أصبح أكثر سهولة

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »