هل هناك 10 مصائب لا غنى عن تجربتها مرة واحدة في الحياة؟

تغني التجارب والمحن حياة الكثيرين وتدفع بعضهم لتحقيق نجاحات كبيرة في أحيان كثيرة، فما هي هذه التجارب المريرة التي قد يفيدك تعرضك لها في حياتك؟

يتساءل أحد المشتركين في الشبكة الاجتماعية ريديت، تحت اسم 6kety7، عن الأمر السيء الذي يجب على كل إنسان أن يجربه مرة واحدة على الأقل في حياته. وتنوعت الإجابات وكانت أغلبها تساعد على بناء التعاطف مع الناس أوتقدم دروسا تساعدك على تقدير الأمور الطيبة في حياتك.

ورغم اختلاق التجارب الشخصية لدى كل إنسان إلى أن بعض المتاعب في الحياة العصرية تتشابه وفيما يلي أول 10 مشاكل أو مصائب نالت أعلى النقاط في عملية التصويت في الموقع:

1- تجربة النجاة من حادثة كادت تودي بسهولة إلى موت محقق سواء كانت مرض او حادث آخر، وستتيقظ بعدها لنعمة الحياة وضرورة تجنب المخاطر المهلكة.

2- التورط بحادث مروري بسيط كاد يقع خلال قيادتك للسيارة بحيث يجعلك دائم التركيز طوال الوقت على الطريق أمامك.

3- عندما تصاب بمرض يهب أحد ما حولك للعناية بك ومدارات مرضك، كي تتحسن معاملتك بأحبتك وأهلك من حولك سواء كنت بقربهم أو في غربة.

4- لامبالاة الناس حولك بما يجري لك في محنة ما مما سيدفعك لتحسين تعاطفك وتعاملك مع الناس لاحقا.

5- استغلال صديق أو قريب لك سواء كان ذلك ماديا أو غير ذلك مما سيجعلك تنتبه لنقودك ولمن حولك جيدا وتتحسن قوة الفراسة لديك في تقييم الناس قبل الوقوع ضحية لبعضهم.

6- أي علاقة فاشلة مع أصدقاء أو معارف ستعلمك ما تسعى إليه من علاقاتك في المستقبل.

7- ارتكاب خطأ يضعك تحت رحمة شخص ما (مدير أو مسؤول أو غير ذلك) سيساعدك في تحسين تعاملك مع الناس حين يقعون تحت رحمتك.

8- التورط في شجار عنيف في الصغر قد تنال فيه علقة ساخنة بحسب أحد الردود، سيعلمك بعواقب فقدان أعصابك في ثورة غضب

9- الإفلاس، سواء كان شخصيا كما يحصل مع الطلاب بعيدا عن أهلهم في الغربة- المبتعثين مثلا، أو سوء التصرف بنقودك نتيجة إسراف وسوء تخطيط مالي، سيعلمك ذلك أهمية التوفير والاحتفاظ بالنقود لحالات الطوارئ.

10- احرص على أن لا يفسد المال علاقتك بالآخرين من أهل وأصدقاء وغيرهم. فكم من شخص تورط بقرض من البنك لمساعدة شخص ما أو لكفالته في البنك، وتعلم درسا لن ينساه في حياته.

ما رأيك بهذه التجارب؟ هل لديك مثالا أهم منها؟ شاركنا برأيك لو تفضلت - كي نساعد أكبر عدد ممكن من الناس من استعادة حياتهم والوقوف مجددا بعد المحن.