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مجتمع

وظائف للسعوديين بستة آلاف ريال خلال الحج

أريبيان بزنس
الاثنين، 3 يوليو 2017
وظائف للسعوديين بستة آلاف ريال خلال الحج

 أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن وجود وظائف مؤقتة لسائقي النقل الثقيل خلال موسم حج هذا العام براتب مقطوع قدره 6 آلاف ريال شاملا جميع البدلات.

وأوضحت المديرية أن التقديم على تلك الوظائف سيبدأ يوم الأحد المقبل بمقر قوات الطوارئ والإسناد بحي العوالي بمنطقة مكة المكرمة ويستمر لخمسة أيام موضحة أنها للسعوديين ممن هم لائقين طبياً، ومن لا يزيد عمرهم على 58 عاماً، ويفضل من لديه إلمام بتخصصات سائق شيول، دركتر، ونش إلكتروني، لوري تريلا أربع محاور، تريلا ثلاثة محاور، فني دراجات نارية بحسب ما نقلته صحيفة الرياض.

وأهابت المديرية بالمتقدمين إحضار ملف مرفق به صورة الهوية الوطنية عند التقديم، وتعريف مصدق، وصورة الرخصة نقل ثقيل سارية المفعول، وصورة شمسية 3/4 أربع صور مع إحضار الأساس لكل المرفقات لمطابقتها،أو الاتصال على رقم مقر قوات طوارئ الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة (العوالي)، 0125598305.

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