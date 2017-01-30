مجموعة النابوده للمشاريع تصدر تقرير الاستدامة الأول

كشفت مجموعة النابوده للمشاريع اليوم عن تقريرها الأول للاستدامة للعام 2016، والذي يحدد للمرة الأولى التزام المجموعة تجاه ممارسات الشركات المسؤولة والمستدامة.

واعتمدت مجموعة النابوده للمشاريع في إعداد تقريرها على المعايير المعترف بها لـ "المبادرة العالمية لإعداد التقارير" وقياساً مع المبادئ التوجيهية للاستدامة للمبادرة، كما يسلط التقرير الضوء على الاسهامات الهامة للمجموعة نحو الممارسات المستدامة وموائمتها لركائز رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في 2021.

وأشار عبد الله محمد جمعة النابوده رئيس مجلس إدارة مجموعة سعيد ومحمد النابوده القابضة إلى أن التقرير يعكس التأثير الاقتصادي والبيئي والاجتماعي للمجموعة، وقال: "تلامس العلامة التجارية للنابودة حياة كل مقيم وزائر للإمارات تقريباً، ونحن كشركة يعمل بها 16000 شخص كقائد اقتصادي لعدد من المشروعات في جميع أنحاء الإمارات، فإننا لدينا مسؤولية لترسيخ مفهوم الاستدامة في كل ما نقوم به لدعم رؤيتنا في أن تكون مجموعتنا الخيار الأول كمكان للعمل أو شريك في الأعمال".

ويتضمن التقرير بيانات في المجالات التالية:

إعادة الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة

خلال عام 2016 أنفقت مجموعة النابوده للمشاريع أكثر من 40% من كامل قيمة تداولها للموردين المحليين من خلال برنامج مشتريات الشركة "الإمارات أولاً".

وللحث على توسيع نطاق اعتماد الممارسات المستدامة، ستنفذ مجموعة النابوده للمشاريع عمليات الشراء التي تشرك الموردين لقياس أداء الاستدامة الخاصة بهم بنفس المعايير العالية التي وضعتها المجموعة.

استهداف برنامج توظيف للتوطين

أطلقت مجموعة النابوده للمشاريع مؤخراً برنامج للتدريب لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالعمل بشكل وثيق مع مبادرة أبشر وتنمية، تعتزم الشركة استضافة أكثر من 200 متدرب إماراتي خلال عام 2017 والذي سيتعرض لمناطق متعددة من شركات القطاع الخاص.

الصحة والسلامة

في العام 2016، خفضت المجموعة معدل هدر الوقت نتيجة تكرار إصابات العمل من 0.15 إلى 0,14 في أعمال الإنشاء والبناء، مع انعدام الوفيات المرتبطة بمكان العمل.

وعلاوة على ذلك، واعترافاً بالتزام مجموعة النابوده للمشاريع بالصحة والسلامة، حصلت المجموعة على جائزة مبادرة العام في مجال الصحة والسلامة عام 2016 من جوائز "إم إي بي" الشرق الأوسط الصناعية، كما فازت بجائزة أفضل مقاول في مجال الصحة والسلامة والبيئة من مؤسسة مطارات دبي.

وفي مجال رفاه العاملين، يعيش ما يقرب من 14000 موظف في مساكن عمال مجموعة النابوده للمشاريع، والتي تمتلك الشركة 70% منها، وتضمن رفاه العاملين من خلال عدة مبادرات مثل الفحوص الطبية المجانية ورحلات اليوم الواحد إلى الإمارات الأخرى، وصالة ألعاب رياضية بالموقع، ومراكز للتعليم ودوريات رياضية وألعاب مسائية وأكثر من ذلك بكثير.

البيئة

تبلغ قدرة محطة إعادة تدوير المياه التابعة لمجموعة النابوده للمشاريع في منشأتها الوطنية حوالي 2000 لتر في الساعة. وستسعى مجموعة النابوده للمشاريع في العام 2017 للحد من استهلاك الطاقة بنسبة 3,5 إلى 5%، والحد من استخدام المياه بنسبة 1%، والحد من كمية المياه المهدرة في المجموعة بنسبة 5%.

برامج المجتمع

تعاونت مجموعة النابوده للمشاريع في العام 2016 مع البرامج المجتمعية لتقديم الدعم لقضاياها.

وشمل ذلك: تقديم تمويل لإجراء 10 عمليات لمعالجة أطفال مصابين بالشفة الأرنبية، وذلك خلال حملة الابتسامة الخيرية. إضافةً إلى الشراكة مع منظمة ستيبنغ ستونز لمساعدة الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على الخبرة العملية، وتنظيم حملة للتبرع بالدم، حيث تبرع موظفو المجموعة بـ 229 كيس من الدم لمركز التبرع بالدم في دبي، كما تعاونت المجموعة مع بلدية دبي ومطارات دبي في فعاليات اليوم العالمي للنظافة.

رضا الموظفين

في استطلاع حديث، معدل ارتباط الموظفين بمجموعة النابوده للمشاريع إلى 95 % مع معدل استجابة يبلغ 81%، مما يدل على الارتباط الكبير للعاملين لدينا بالمجموعة بالمقارنة مع نسب رضا الموظفين المتعارف عليها عالميًا وينعكس هذا إيجابيًا على معدل دوران الموظفين الذي لا يتجاوز 13% وهي أقل من المعدل العام في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 30%.

التنوع بين الجنسين

استهدف برنامج التنوع بين الجنسين 2017 زيادة الموظفات الإناث في الشركة بنسبة 10% في الأعمال غير المجهدة.

ولتشجيع التنوع والشمول، أنشأت مجموعة النابوده للمشاريع برنامج القيادة والتنمية للسيدات والذي يسعى إلى تمكين المرأة في مكان العمل من خلال توفير ورش عمل وبرامج إرشادية.

واستكمالاً لذلك ستشارك مجموعة النابوده للمشاريع في فعالية المرأة في أسبوع الإنشاءات والبناء، وتقديم برنامج مسار الجنسين لتحديد فرص الإطار المهني للنهوض بالمرأة في المناصب العليا للأعمال.

التطوير المهني والتعليم

شارك الموظفون في أكثر من 150 دورة تدريبية خلال العام 2016، وعلاوة على ذلك فقد حصلت مدرسة تجارة مجموعة النابوده للإنشاءات على اعتماد مجلس تدريب هندسة صناعة البناء، بما جعلها واحدة ضمن 4 مدارس للتجارة فقط على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي تحظى بهذا الاعتماد.

وأشار عبد الله محمد جمعة النابوده رئيس مجلس إدارة مجموعة سعيد ومحمد النابوده القابضة أن تقرير الاستدامة لعام 2016 قد وضع الخط الرئيسي لحوكمة الشركات ومسؤولية المنظمة للتقرير سنوياً.

وقال النابوده: "على الرغم من تحقيقنا تقدماً كبيراً إلا أننا لا زلنا في مرحلة الانطلاق لرحلتنا نحو الاستدامة، في العام المقبل، سنواصل رحلتنا لنتوافق تماماً مع معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير، كما سنستمر في الذهاب إلى أبعد حدود الامتثال التنظيمي لضمان موائمة العلامة التجارية للنابوده مع برنامج النمو والابتكار لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعكس أيضاً الممارسات المستدامة الرائدة في العالم".

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