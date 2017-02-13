وزير سعودي: دعم حكومي لـ 3 قطاعات بقيمة 92 مليار ريال

قال وزير سعودي إن الحكومة السعودية أقرت دعما ماليا بقيمة 92 مليار ريال (24.5 مليار دولار)، لقطاعات البيئة والمياه والزراعة، لمساعدة تلك القطاعات على تحقيق أهدافها ضمن رؤية 2030.

وقال عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة في كلمة ألقاها خلال حديث عن القطاع مساء الأحد، إن وزارته تلقت "دعما"من الحكومة "لتحقيق 16 هدفا استراتيجيا لتستثمر عناصر القوة ومجالات الفرص وتعظيم الاستفادة القصوى من الوصول إلى النتائج المرجوة منها لتحقيق الأهداف الإنمائية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030".

ولم يدل الوزير بمزيد من التفاصيل حول الأهداف الستة عشر.

وخلال المؤتمر وقعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة مذكرة تفاهم مع شركة أرامكو لمشروعات الطاقة لتطوير تقنيات جديدة في صناعات المياه والطاقة في المملكة، وفقا لما ذكرته "سكاي نيوز عربية".

كما وقعت المؤسسة العامة لتحلية المياه مذكرة تفاهم أخرى مع هيدروكيم السعودية المحدودة وهي شركة تابعة مملوكة كليا لشركة هايفلوكس السنغافورية لتحلية المياه التي تنفذ مشروعات في المملكة.

وضم برنامج التحول الوطني -أحد برامج رؤية 2030- إنفاق نحو 13.94 مليار ريال على وزارة الزراعة ونحو 12.9 مليار ريال على وزارة المياه والكهرباء.

وتهدف المملكة ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي إلى خفض دعم الطاقة والمياه بواقع 200 مليار ريال (53 مليار دولار)، وخفض الدعم للقطاعات غير النفطية بواقع 20 في المئة بحلول عام 2020.

وتهدف رؤية 2030 لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاعي المياه والكهرباء.