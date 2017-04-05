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الملك سلمان... خادم الإسلام والمسلمين

أريبيان بزنس
الأربعاء، 5 إبريل 2017
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الملك سلمان... خادم الإسلام والمسلمين
خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، جائزة خدمة الإسلام والمسلمين.

جاء حفل توزيع جوائز الدورة التاسعة والثلاثين لجائزة الملك فيصل العالمية، التي أقيمت مساء الثلاثاء 4 أبريل، استثنائياً بكل المقاييس، حيث احتفلت الجائزة بتسليم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، جائزة خدمة الإسلام والمسلمين.
وقدمت الجائزة للملك سلمان نظير "عنايته الفائقة بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، واهتمامه بالسيرة النبوية، ودعمه لمشروع الأطلس التاريخي للسيرة النبوية وتنفيذه بدارة الملك عبدالعزيز، وإنشاءه لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية بالمدينة المنورة لحفظ التراث العربي والإسلامي".
كما أعطيت له وفقا لما جاء خلال تسليمه هذه الجائزة المرموقة، "لسعيه الدائم لجمع كلمة العرب والمسلمين لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها الأمتان العربية والإسلامية، بالإضافة لجهوده في إنشاء لتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب واستضافة مقره بالرياض، ومواقفه العربية والإسلامية عبر عقود من الزمن تجاه قضية فلسطين المتمثلة في الدعم السياسي والمعنوي والإغاثي، وكذلك ترؤوسه وإشرافه المباشر على عدد من اللجان الشعبية والجمعيات الخيرية لإغاثة المنكوبين والمحتاجين في العديد من الدول العربية والإسلامية، وإنشاءه لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ودعمه بسخاء ليقدم العون للشعوب العربية والإسلامية المحتاجة".

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