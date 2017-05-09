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سياسة واقتصاد

جدة تنفي إجراء محادثات مع بنوك لتمويل مشروع شبكة نقل كبرى

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 9 مايو 2017
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جدة تنفي إجراء محادثات مع بنوك لتمويل مشروع شبكة نقل كبرى

(أريبيان بزنس/ وكالات) - نفت أمانة محافظة جدة خبر إجرائها محادثات مع بنوك للمساهمة في تمويل شبكة النقل العام في العاصمة التجارية للسعودية.

 

وأكدت الأمانة في بيان لها اليوم الثلاثاء أنه لم يصدر مؤخراً أي تصريح من أمانة محافظة جدة أو شركة مترو جدة لأي وسيلة إعلامية بهذا الشأن.

 

وأضافت أنه يتم حالياً استكمال الإجراءات النظامية لطرح ثلاثة مشاريع للمنافسة العامة للقطاع الخاص، موضحة أن هذه المشاريع تعتبر مساندة لمشروع النقل العام بمحافظة جدة وهي مشروع ترام الكورنيش، ومشروع التاكسي البحري، ومشروع جسر أبحر.

 

وكانت وكالة رويترز نشرت يوم الأحد الماضي تقريراً مطولاً ذكرت فيه أن سلطات جدة ثاني أكبر مدن المملكة تجري محادثات مبدئية مع بنوك للمساهمة في تمويل شبكة للنقل العام في المدينة تتكلف مليارات الدولارات.

 

ونقلت الوكالة البريطانية الكبرى عن مصادرها إن من المتوقع أن توجه شركة مترو جدة المملوكة للحكومة دعوة رسمية في الأسابيع القادمة لبنوك وشركات أخرى لتقديم عروض إبداء الاهتمام للعمل كمستشار مالي للمشروع الذي يتضمن المترو والقطارات الخفيفة والترام والسكك الحديدية والحافلات والنقل البحري وجسرا بطول كيلومترين.

 

وألغت أو أرجات السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- مشروعات كثيرة في البنية التحتية نتيجة لهبوط أسعار النفط لكنها تمضي قدماً في المشروعات التي تعتبرها ذات أهمية إستراتيجية.

 

وتمضي الحكومة في خطة لإشراك القطاع الخاص في قطاعات في الاقتصاد من بينها النقل والرعاية الصحية والصناعة لتخفيف الضغوط على المالية العامة للدولة.

 

 

 

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