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سياسة واقتصاد

الخدمة المدنية السعودية: إنهاء إجراءات 940 مرشحاً للوظائف الإدارية

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 9 مايو 2017

قال المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية حمد المنيف لصحيفة "عكاظ" السعودية إن فروع الوزارة أنهت إجراءات ٩٤٠ متقدماً ومتقدمة من المرشحين على وظائف السلم العام في اليومين الماضيين.

وبدأت فروع الوزارة ومكاتبها، الأحد الماضي، في استقبال 1754 مواطناً ومواطنة على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، لاستكمال إجراءات ترشيحهم وتوجيههم للجهات الحكومية لمباشرة مهمات وظائفهم، إذ تمت المفاضلة بين المتقدمين بأفضلية غير التربويين ثم التربويين، بناء على عناصر المفاضلة (المؤهل العلمي، المعدل في المؤهل العلمي، الاختبار المهني، التخرج، ثم الرغبات المكانية)، والفصل بين المتقدمين والمتقدمات في حال تساوي النقاط بالنظر إلى تاريخ التخرج الأقدم، وفي حال تساويها ينظر إلى تاريخ الميلاد فيؤخذ بأحقية الأكبر سناً.

وأكدت الوزارة على المعلنة أسماؤهم الخميس الماضي، اصطحاب الوثائق المطلوبة، مؤكدة على أن من لا يحضر خلال فترة الترشيح التي تنتهي يوم الخميس 22 شعبان الجاري، سيكون ذلك عدولاً منه عن الرغبة في التوظيف.

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