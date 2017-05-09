بيتزا هت تسحب إعلانا يسخر من إضراب الأسرى عن الطعام

سحبت بيتزا هت إعلانا يسخر من إضراب الأسرى عن الطعام في سجون الاحتلال، و يأتي ذلك بعد أن سخرت الشركة من إضراب الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية، الذى يقوده القيادى فى حركة فتح مروان البرغوثى، من خلال نشر الصفحة الرسمية لسلسلة مطاعم "بيتزا هت" فى إسرائيل على "تويتر"، صورة ساخرة من إضراب "البرغوثى"، وزعمت أنه يتناول طعاما فى المرحاض، استنادا للصورة المزيفة التى نشرها المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، أوفير جندلمان، عبر صفحته الرسمية، وإشارته لأن "البرغوثى" يتناول الطعام بالمرحاض.

وكتبت الصفحة الرسمية لـ"بيتزا هت" إسرائيل تعليقا على صورة "البرغوثى": "إذا كنت فعلا قد كسرت إضرابك عن الطعام، فلماذا لا تأكل بيتزا؟"، ووضعت صورة لقطعة بيتزا أسفل سرير مروان البرغوثى.

فى السياق نفسه، اشتعلت أجواء تويتر وهاجم النشطاء الفلسطينيون الصورة وصفحة "بيتزا هت" إسرائيل التى نشرتها، منتقدين أسلوب سلسلة المطاعم الشهيرة فى التعامل مع إضراب الأسرى الفلسطينيين فى سجون الاحتلال الإسرائيلى.

سخر فرع مطعم “بيتزا هت” بالكيان الصهيوني، من الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، بعد أن نشر على حسابه بـ “تويتر” صورة من داخل زنازين الأسرى، زعم الاحتلال أن المضربين يكسرون إضرابهم خلسة، ويتناولون الطعام.

وعلق المطعم على الصورة: “إذا أردت كسر الإضراب، يفضل أن تطلب بيتزا!!”. وطالب ناشطون مقاطعة “بيتزا هت”، فيما طالب آخرون جميع أفرع “بيتزا هت” في الوطن العربي بتقديم اعتذار وتوضيح، والتبرؤ مما قام به فرع المطعم بالكيان الصهيوني.

.