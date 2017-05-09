مصر تقرر زيادة الدعم التمويني للفرد 67%

قرر مجلس الوزراء المصري زيادة الدعم الموجه لبطاقات التموين نحو 66.7 بالمئة ليصل إلى 34 جنيهاً (1.9 دولار) للفرد خلال شهر رمضان فقط وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار والتخفيف على المواطنين.

وقال عمرو الجارحي وزير المالية للصحفيين اليوم الثلاثاء "مجلس الوزراء وافق أمس على صرف منحة إضافية على بطاقات التموين من نهاية الشهر الجاري وبداية الشهر المقبل قدرها مليار جنيه بمناسبة شهر رمضان ولشهر واحد فقط".

ووفقاً لوكالة رويترز، تدعم مصر نحو 68.8 مليون مواطن من خلال نحو 20.8 مليون بطاقة تموين. وتخصص الحكومة 21 جنيهاً شهرياً لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء سلع ضرورية.

وقال على المصيلحي وزير التموين للصحفيين في مقر الحكومة اليوم الثلاثاء "كل فرد سيزيد 14 جنيهاً تمنح في شهر يونيو (حزيران) وسيتم التركيز على السلع الأساسية وخاصة السكر والزيت".

وتضرر المصريون، الذين يكافح الكثيرون منهم لتدبير معيشتهم يوماً بيوم، بشدة جراء تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 وما تبعه من قفزات غير مسيوقة في معدل التضخم ليتجاوز 30 بالمئة.