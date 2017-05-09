محمد بن راشد يتوج "صانع الأمل" العربي في 18 مايو

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي عن موعد الحفل الختامي لمبادرة "صناع الأمل" إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في 18 مايو الجاري في قاعة "ساوند ستيج" بمدينة دبي للاستوديوهات.

وتهدف المبادرة إلى إلقاء الضوء على ومضات الأمل المنتشرة في عالمنا العربي وتكريمهم وتسليط الضوء عليهم وإبراز دورهم الفعال في المجتمع في مختلف المجالات.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، سيشهد الحفل الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تتويج صانع الأمل العربي الذي سيحصد مكافأة مالية قدرها مليون درهم وذلك من بين 65 ألف مرشح من 22 بلدا عربيا كانت المبادرة قد نجحت في استقطابهم في الفترة بين مارس إلى أبريل الفائت.

وقالت اللجنة المنظمة لمبادرة صناع الأمل، بأن تذاكر الحفل الختامي ستكون متاحة بالمجان لمن يرغب بالحضور وذلك من خلال التسجيل على موقع المبادرة www.arabhopemakers.com.

واضافت اللجنة أن الحفل سيشهد حضورا مميزا لعدد من أصحاب السمو الشيوخ وكبار الشخصيات إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية.

وتأتي مبادرة "صناع الأمل" انسجاما مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بضرورة السعي من أجل نشر الأمل والإيجابية في المنطقة وتكريس ثقافة الخير والعطاء وبث التفاؤل وعدم الاستسلام لليأس، أيا كانت الظروف.

يذكر أن المبادرة استقبلت خلال شهر واحد 65 ألفا و489 ترشيحا حيث حازت مبادرات العمل التطوعي على أعلى نسبة بلغت 29%، وحلت مبادرات شؤون الشباب ثانيا بنسبة بلغت 19.6%، وجاءت مبادرات التعليم ثالثا بنسبة 19.1%، وحلت مبادرات قطاع الصحة رابعا بنسبة بلغت 9.1%، وجاءت مبادرات الإعلام التقليدي والرقمي خامسا بنسبة بلغت 7.3%، في حين توزعت المبادرات المتبقية والتي بلغت نسبتها 15.9% على قطاعات ومجالات متنوعة.

وعلى مستوى الخارطة الجغرافية فقد تلقت المبادرة ترشيحات من 22 دولة عربية وجاءت جمهورية مصر العربية أولا بعدد المترشحين والمترشحات بنسبة 22.3% من مجمل عدد الترشيحات، وحلت المملكة العربية السعودية ثانيا محققة نسبة بلغت 17%، وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة ثالثا بنسبة بلغت 10.9%، وحلت المملكة الأردنية الهاشمة رابعا بنسبة بلغت 9%، فيما جاءت المملكة المغربية خامسا بنسبة بلغت 6.5% ثم فلسطين سادسا بنسبة 4.8%، والعراق سابعا بنسبة 4.5%، وسوريا ثامنا بنسبة 4.4%، ومن ثم الجزائر تاسعا بنسبة 4.2%، والكويت عاشرا بنسبة بلغت 3.6%. فيما توزعت النسبة المتبقية والبالغة 12.8% على إحدى عشرة دولة هي اليمن ولبنان والسودان وعمان وتونس والبحرين وليبيا وقطر وموريتانيا والصومال وجزء القمر وجيبوتي على الترتيب.

واتسمت العديد من القصص التي تلقتها المبادرة بعمق التأثير الإيجابي للأفراد على مجتمعاتهم بما يعكس أهمية مفهوم العمل الإنساني بصيغته الفردية، كما أظهرت حالات عديدة حجم التحديات التي تواجهها مجتمعات المنطقة العربية بما يتطلب تكاتف الجهود لبث روح الإيجابية وغرس الأمل ليسود جو من التفاؤل والبذل والعطاء.