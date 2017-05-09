وزارة سعودية تنجح بتطبيق برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية على 31 ألف موظف

(أريبيان بزنس/ وكالات) - حققت وزارة العدل السعودية نجاحاً في تطبيق "برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية" على جميع موظفيها البالغ عددهم 30.782 موظفاً إذ تعد الوزارة أكثر الجهات الحكومية من حيث عدد الموظفين الذين طبق عليهم البرنامج الحكومي في مرحلته الأولى.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، حققت وزارة العدل العديد من الانجازات في "برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية"، منها مبادرات وأنشطة فاعلة في مجالات التخطيط للتعاقب الوظيفي، وإدارة الأداء، والتدريب وتطوير القيادات، والتواصل الداخلي، والسلامة في مواقع العمل، وتخطيط القوى العاملة، واستقبال الموظف الجديد.

وتقدم الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية في الوزارة نحو 178 خدمة إلكترونية للموظفين، حيث يسعى نظام الموارد البشرية إلى تحقيق رضا الموظفين، بجانب نشر الوعي حول "برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية" ومراجعة وتطبيق النماذج المعتمدة من وزارة الخدمة المدنية، فضلاً عن وضع خطة لإدارة التغيير بالوزارة وتحقيق النجاح المنشود .

وقامت الإدارة في هذا المجال بتنمية المعلومات لدى الموظفين فيما يتعلق برؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، وتهيئة الموظف الجديد للاندماج في بيئة العمل بتوفير كل الوسائل التي تعينهم على ذلك، إضافة إلى إرساء مبدأ الشفافية والعدالة من خلال قنوات تواصل تسهم في مساعدة الموظفين على تقديم تظلماتهم أو شكاواهم, وترسيخ مبدأ السلامة في مكان العمل، وتوفير الوعي لدى الموظفين حول أفضل الإجراءات الوقائية، وتشجيع الموظفين ورفع روح الانتماء لديهم بما يحفزهم على البذل والعطاء .

وتهدف البرامج المقدمة من قبل الإدارة للموظفين إلى تطوير أداء الموظفين ومهاراتهم والرفع من كفاءتها لا سيما في ما يخص تقويم الأداء السنوي للموظفين للعام 1438هـ، وإعداد أدلة الإجراءات لوظائف ومهام تطوير الموارد البشرية، وتحليل وتقدير الاحتياجات التدريبية لمنسوبي الوزارة كافة من خلال تحليل وظائفهم وإمكانياتهم.

كما تعمل على إعداد خطة التدريب والتطوير للعام 1439هـ لجميع منسوبي الوزارة وتنفيذها، وعقد اختبارات التقييم والقياس لقيادات الوزارة المستقبلية لتحديد احتياجاتهم التطويرية، والخطط التطويرية الفردية لجميع القيادات حسب الجاهزية وفق اختبارات القياس، بجانب إعداد خطة الاستخدام الأمثل للقوى العاملة وتنفيذها من خلال تقدير الاحتياج الكمي والنوعي من القوى العاملة.

ويعمل نظام الموارد البشرية بالوزارة وفق العديد من الأهداف الإستراتيجية المتضمنة رفع جودة أداء موظفي وزارة العدل وإنتاجيتهم في العمل، وتطوير بيئة العمل، إضافة إلى دراسة الهيكل الحالي وتطبيق الهيكل المعتمد لإدارة الموارد البشرية، والعمل على تطبيق نظام "موارد"، والإشراف على تدريب منسوبي الوزارة وتأهيلهم للعمل على النظام.

كما يعمل نظام الموارد البشرية على وضع سياسات وإجراءات واضحة لتطبيق مفهوم الموارد البشرية، تتوافق مع السياسات والإجراءات المعتمدة من وزارة الخدمة المدنية.

وتضع الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية نصب أعينها تفعيل العديد من أنشطة التواصل وتطوير بيئة العمل والوصول لأن تكون بيئة العمل متميّزة ومن أفضل بيئات العمل في القطاعات الحكومية.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وافق في ديسمبر/كانون الأول 2015 على إطلاق "برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية" الذي يهدف إلى رفع جودة أداء الموظف الحكومي وإنتاجيته في العمل وتطوير بيئة العمل ووضع سياسات وإجراءات واضحة لتطبيق مفهوم الموارد البشرية وإعداد وبناء القادة من الصف الثاني.