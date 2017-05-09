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سياسة واقتصاد

وزارة المالية السعودية تلتزم بدفع المبالغ المستحقة خلال شهرين

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 9 مايو 2017
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وزارة المالية السعودية تلتزم بدفع المبالغ المستحقة خلال شهرين

اشترطت وزارة المالية السعودية إصدار أمر الدفع من الجهة الحكومية المعنية لالتزامها بمهلة الشهرين كحد أقصى لسداد المبلغ المستحق.

 

ونقلت صحيفة "الحياة" السعودية عن وكيل وزارة المالية يعرب البنيان إن الوزارة بدأت العمل على إصدار نظام إلكتروني كامل يستفيد منه القطاعان العام والخاص والأفراد.

 

وقال البنيان "وضعنا النظام الجديد بمسمى النظام المالي الوطني، وهو يؤتمت جميع أعمال الوزارة المتعلقة بالقطاعين العام والخاص والأفراد، ‏وهو سيكون نظاماً إلكترونياً بالكامل، لأنه كان هناك بعض الأعمال الورقية التي ‏لا بد فيها من الحضور للوزارة وفروعها لمتابعة الأعمال، ‏إضافة إلى نظام جديد تعرف فيه أين وصلت المعاملة وفي أي مكان في الوزارة، ‏وفي القطاع الخاص تعرف أين وصلت أوامر الدفع حالياً، وهل انتهت، وهي الآن في أي إجراء، ‏وأيضاً هناك خدمات خاصة تقدم للمواطنين الأفراد الذين يستطيعون الاستفادة من المتابعة بهذا النظام الجديد".

 

وأوضح "الآن لدينا مع كل الوزارات نظام إلكتروني آلي مشترك لمداولة أرقام الموازنة، ومتابعة ‏مستحقات المقاولين التي هي الآن إلكترونية بالكامل، ويستطيع أن يتابع المقاول أوامر الدفع عبر الزيارة، ‏الآن 90 بالمئة من الطلبات تنفذ في أقل من ٣٠ يوم والبقية في ٦٠ يوماً".

 

وأضاف "‏وبعد تسلم أوامر الصرف من الوزارة المعنية، ستقوم وزارة المالية في تنفيذها خلال هذه المدة، وليست في داخل الوزارة المعنية، ‏وإذا وافقت الجهة المعنية على انتهاء جميع أعمال المقاول، سيصرف المبلغ خلال شهرين في أقصى حد، ونحن ملتزمون بالصرف خلال الشهرين، والكل منذ بداية السنة يصرف مستحقاته في هذه الفترة".

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