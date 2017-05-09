السعودية: تصفير نسبة الأجانب المتعاقدين مع الدولة خلال 3 سنوات

(أريبيان بزنس/ وكالات) - طلبت وزارة الخدمة المدنية السعودية من الجهات الحكومية كافة تصفير نسب المتعاقدين والمتعاقدات خلال السنوات الثلاث القادمة والوصول إلى نسبة سعودة 100 بالمئة مع مراعاة عدم الإخلال بمستوى جودة الخدمات التي تقدمها تلك الجهات للمستفيدين.

ووفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية، قال نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الملفي إن خطة السعودة 2020 للوظائف العامة تعد من أهم ركائز وأسس برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، اللذين يعتمد في تحقيقهما على تكاتف وتعاون الجهات الحكومية، والتزامها بتنفيذ متطلباتهما على أرض الواقع لتنفيذ الهدف الإستراتيجي الأول المتمثل في "تحسين ثقافة العمل الحكومي".

وجاءت تصريحات "الملفي" خلال انطلاقة اللقاء التعريفي الثاني عن برنامج خطة السعودة 2020 أمس الإثنين للمختصين في تخطيط الموارد البشرية، والورشة المصاحبة له، التي حملت شعار "مسارات التوطين"، بحضور وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية عبدالعزيز الخنين، وكبار المسؤولين بوزارة الخدمة المدنية، والمختصين بتخطيط الموارد البشرية في الجامعات السعودية والجهات الحكومية التي لديها نسب عالية من الموظفين غير السعوديين.

وأظهرت أحدث بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن عدد العاملين في القطاع الحكومي بالسعودية بنهاية العام الماضي بلغ نحو 1.244.811 موظف ومستخدم، وأن نسبة 94.6 بالمئة منهم سعوديون (أي 1.177.824 موظف)، بينما مثّل عدد الأجانب العاملين بالقطاع الحكومي ما نسبته 5.4 بالمئة (أي 66.987 موظف).

ويعيش في السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- نحو 11 مليون وافد أجنبي يعمل معظمهم في القطاع الخاص.