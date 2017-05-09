صورة تاريخية لمحمد بن راشد وعبد الناصر

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس صورة تجمعه بالزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

وتعود الصورة التي ظهر فيها سموه وهو يصافح عبد الناصر إلى العام 1959 عندما رافق والده المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، الذي زار القاهرة عام 1959، في ظل «الجمهورية العربية المتحدة» وفق صحيفة الخليج.

وفي فيديو الزيارة الذي تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اهتم الزعيم عبد الناصر بشكل كبير بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، حيث سلم قلادة الجمهورية العربية المتحدة، إلى المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، ثم سلم وسام الجمهورية من الدرجة الأولى إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.