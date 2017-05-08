من هم أكثر المهندسين الأجانب العاملين في السعودية؟

(أريبيان بزنس/ وكالات) - بلغ عدد المهندسين المسجلين لدى الهيئة السعودية للمهندسين 211080 مهندساً في نهاية العام 2016 واستحوذ الوافدون على النسبة الكبرى بـ 87.5 بالمئة بعدد 184786 مهندساً فيما بلغت نسبة السعوديين 12.5 بالمئة بعدد 26324 مهندساً.

وقالت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إن إحصائية حديثة أكدت أن عدد المهندسين الوافدين ممن يعملون في قطاع الهندسة المدنية، والمعمارية، والميكانيكية، والكهربائية بلغ نحو 175349 بنسبة 94 في المائة من العدد الإجمالي للوافدين والبالغ 184786 مهندساً.

ووصل عدد المهندسين الوافدين العاملين في الهندسة المدنية إلى 61623 مهندسا، فيما بلغ عدد العاملين في الهندسة الميكانيكية 36763، وكان نصيب الهندسة الكهربائية 46208 مهندسين، وجاء عدد المهندسين المعماريين بعدد 15427 مهندساً.

وبلغ عدد المهندسين السعوديين ممن يعملون في تلك القطاعات الهندسية نحو 16053 مهندساً وهو ما يعادل 60 بالمئة من العدد الإجمالي البالغ 26324 مهندساً.

ووصل عدد العاملين في الهندسة المدنية نحو 4315 مهندساً سعودياً، وفي الهندسة الميكانيكية نحو 3791 مهندساً، وحصلت الهندسة الكهربائية على عدد 4584 مهندساً، وجاءت الهندسة المعمارية بعدد 3363 مهندسا سعودياً.

وتصدر المهندسين المصريين المرتبة الأولى بنسبة 38 بالمئة بعدد 71125 مهندسا من إجمالي المهندسين الوافدين، بينما جاءت الجنسية الهندية في المرتبة الثانية بنسبة 13 بالمئة بعدد 24905، فيما حصلت الجنسية الأردنية على المرتبة الثالثة بـ 10 بالمئة بعدد 17847 مهندساً. وأما الجنسية الفلبينية فاحتلت المركز الرابع بـ 9 بالمئة بعدد 17456، فيما انقسمت الـ30 بالمئة الأخرى على 16 دولة.

وكان تقرير سابق لصحيفة "الاقتصادية" اليومية أكد أن عدد المهندسين المسجلين لدى الهيئة السعودية للمهندسين بلغ 230943 مهندساً في المملكة في نهاية 2015، إذ استحوذ الوافدون على النسبة الكبرى المتمثلة في 92 بالمئة بعدد 212897، فيما بلغت نسبة السعوديين منهم 8 بالمئة بعدد 18046 مهندساً.

وكان المهندس عبدالناصر عبداللطيف المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمهندسين قدر في فبراير/شباط الماضي عدد المهندسين الباحثين عن العمل حالياً في المملكة بنحو ألفي مهندس سعودي