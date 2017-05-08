ماكرون رئيسا لفرنسا

رويترز) - أظهرت الأرقام الرسمية لوزارة الداخلية الفرنسية يوم الأحد انتخاب المرشح المستقل إيمانويل ماكرون المنتمي لتيار الوسط رئيسا إذ حصل على 65.52 في المئة من الأصوات الصحيحة بعد فرز أصوات أكثر من 45 مليون ناخب من 47 مليون ناخب مسجل في البلاد.

وأوضحت الأرقام الرسمية أن نحو 12 في المئة من الناخبين تركوا البطاقات فارغة أو أبطلوا أصواتهم في حين لم يشارك 24.8 في المئة من الناخبين في عملية التصويت