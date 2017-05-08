وزير الدفاع الإيراني يوجه تحذيرا للسعودية

نقلت رويترز عن دهقان تصريحاته التي نسبتها إلى وكالة تسنيم ردا على تهديد ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي تعهد بنقل "المعركة" إلى إيران في تصريح صحافي الثلاثاء الماضي.

واتهمت طهران السعودية الأسبوع الماضي بـ"السعي إلى إثارة التوتر في المنطقة"، بعد انتقادات بن سلمان لما وصفها بـ"مساعي إيران للهيمنة على العالم الإسلامي".

ونسبت وكالة أنباء تسنيم إلى دهقان قوله "إذا ارتكبت الرياض أي حماقة بالاعتداء على إيران فانه لن يبقى منَ السعودية مكان آمن غير مكةَ والمدينة".

وأضاف "يعتقدون أن بوسعهم فعل شيء لأنهم يمتلكون قوة جوية" وذلك في إشارة على ما يبدو إلى اليمن حيث تهاجم الطائرات الحربية السعودية بانتظام المقاتلين الحوثيين المتحالفين مع إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وكان دهقان الذي أدلى بهذه التصريحات لقناة المنار يرد على تصريحات أدلى بها الأمير محمد الذي قال يوم الثلاثاء إن أي صراع على النفوذ بين السعودية وإيران يجب أن يحدث "داخل إيران وليس في السعودية".

وتتنافس السعودية وإيران على النفوذ في الشرق الأوسط وتدعمان فصائل متناحرة في الحرب الأهلية السورية. وتنفي إيران اتهامات سعودية بأنها ترسل دعما ماليا وأحيانا دعما مسلحا لجماعات معادية للرياض في العالم العربي.

وفي تصريحات حادة على نحو غير معتاد استبعد الأمير محمد في مقابلة تلفزيونية يوم الثلاثاء إجراء حوار مع إيران وتعهد بحماية المملكة مما وصفه بجهود طهران للهيمنة على العالم الإسلامي.

وقال "نعرف أنه.. هدف رئيسي للنظام الإيراني الوصول إلى قبلة المسلمين (مكة)... لن ننتظر حتى تصبح المعركة في السعودية بل سوف نعمل لكي تكون المعركة لديهم في إيران