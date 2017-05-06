إسماعيل علي عبدالله رئيسا تنفيذيا لـشركة "ستراتا للتصنيع"

أعلنت شركة "ستراتا للتصنيع" ش.م.خ. "ستراتا " الشركة الرائدة في صناعة هياكل الطائرات من المواد المركبة والمملوكة بالكامل من قبل شركة المبادلة للاستثمار "مبادلة" تعيين إسماعيل علي عبد الله رئيسا تنفيذيا لها.

يأتي تعيين عبد الله الذي شغل سابقا منصب نائب الرئيس التنفيذي للشركة بعد انتقال بدر سليم سلطان العلماء الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة منذ العام 2012 ليشغل منصب رئيس وحدة صناعة الطيران في شركة "مبادلة للاستثمار" التي تشكلت حديثا.

وسيضطلع بمهمة إدارة محفظة الشركة في مجال صناعة الطيران وخدماته من ضمنها "ستراتا" وشركة "الخدمات والحلول التوربينية لصناعة الطيران" وشركة "سند لحلول الطيران" و"نبراس" مجمع العين لصناعة الطيران، حسب وكالة أنباء الإمارات.

وذكر خالد عبدالله القبيسي الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة النظيفة في شركة "مبادلة للاستثمار" ان تعيين إسماعيل عبد الله رئيسا تنفيذيا لشركة ستراتا يمثل علامة فارقة في مسيرة كل من شركتي "مبادلة" و"ستراتا" والتي ساهمت في تكريس موقع قطاع صناعة الطيران كواحد من أكثر القطاعات الصناعية ازدهارا وتميزا في دولة الإمارات ومكنته من المساهمة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار.

وأضاف القبيسي إن بدر العلماء تمكن مع زملائه من الكوادر الوطنية المتميزة في ستراتا من تعزيز مكانة "ستراتا" كمساهم أساسي وموثوق في سلاسل القيمة المضافة لقطاع صناعة الطيران العالمي من خلال الالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية وجداول التسليم الدقيقة.. منوها بقدرة اسماعيل عبدالله على تحقيق المزيد من الانجازات ودعم تنافسية الشركة على المستوى العالمي.

من جانبه عبر بدر سليم سلطان العلماء عن ثقته بقدرة إسماعيل عبدالله على قيادة الشركة لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات في مرحلة النمو المقبلة..منوها إلى أن ستراتا ساهمت في تأسيس بيئة أعمال متميزة لقطاع صناعة الطيران في مدينة العين مما يمكنها من الانطلاق لتحقيق طموحاتها المستقبلية وتعزيز مكانتها التنافسية كواحدة من الشركات الرائدة في تصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة على المستوى العالمي.

وتعليقا على تعيينه في المنصب الجديد عبر إسماعيل عبدالله عن فخره بمواصلة هذا العمل الضخم الذي بدأته الكوادر الوطنية المتميزة في ستراتا بقيادة بدر العلماء واستطاعت من خلاله تحقيق هذه المكانة المتميزة لستراتا كشركة رائدة في تصنيع أجزاء هياكل الطائرات لتكون نموذجا جليا لتحقيق نهج التنوع الاقتصادي الذي تتبناه إمارة أبوظبي.