"موانئ دبي" تطور مشاريع استثمارية بالقطاع اللوجستي بالهند

وقعت "موانئ دبي العالمية"، مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمار والبنى التحتية الوطني، التابع للحكومة الهندية، يقوم بموجبها الطرفان باستكشاف فرص تطوير مشاريع استثمارية في قطاع اللوجستيات في الهند.

وقام بتوقيع المذكرة كل من رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة "موانئ دبي العالمية"، سلطان أحمد بن سليم، والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار والبنى التحتية الوطني، سوجوي بوزي، وذلك على هامش قمّة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة التي عقدت في نيودلهي أمس.

ووفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي، كانت "موانئ دبي العالمية" قد أعلنت في فبراير من العام الماضي، في إطار زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الهند، عن سعيها لاستكشاف فرص استثمارية في الهند خلال السنوات المقبلة، تفوق قيمتها مليار دولار أميركي، وتغطي مشاريع توسعة في المحطات القائمة وعقود امتياز طويلة الأمد لمحطات جديدة ومستودعات حاويات برية والتوسع في خدمات السكك الحديدة.

وقال سلطان أحمد بن سليم: "توقيع مذكرة التفاهم يعبر عن التزام (موانئ دبي العالمية) بشراكتها مع الهند ومواصلة مساهمتها بالنمو الاقتصادي لها، خاصة وأننا المشغل العالمي الأجنبي الوحيد في الهند وقد نجحنا على مدى عقدين من تواجدنا هناك بالإستحواذ على حصة سوقية من تجارة الحاويات تبلغ 30%".

وأضاف أن توقيع المذكرة مع صندوق الاستثمار والبنى التحتية الوطني، يلعب دورا محوريا في تمويل مشاريع البنى التحتية في الهند ويشجع تطويرها، وسنعمل معا على تأسيس منصة للاستثمار المستقبلي في مشاريع البنى التحيتة، ما يدعم الحملات التي أطلقها رئيس الوزراء الهندي، نارندرا مودي "اصنع في الهند" و"استثمر في الهند" التي تهدف إلى جعل الهند مركزا للصناعات العالمية، ومقصدا مفضلا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشاريع رئيسة مثل "ساغارمالا" و"باراتمارا".

وأشار بن سليم إلى أن ابرز أولويات الحكومة الهندية هو وقف الهدر في الانتاج الزراعي. "يمكن لهذا أن يتحقق من خلال وجود البنى التحتية الملائمة للمحطات البحرية والمخازن ومنها منشآت التخزين البارد وشبكات الطرق، واستخدام الطرق المائية الساحلية والداخلية من أجل زيادة الكفاءة والتقليل من التكاليف".