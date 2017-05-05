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سياسة واقتصاد

إلغاء استثمار سعودي بالمليارات ببلجيكا بسبب مزاعم تتعلق بالإرهاب

أريبيان بزنس
الجمعة، 5 مايو 2017
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إلغاء استثمار سعودي بالمليارات ببلجيكا بسبب مزاعم تتعلق بالإرهاب

قالت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء إن وسائل إعلام بلجيكية نقلت عن إدارة مرفأ أنفرس -شمال بلجيكا- تأكيدها أنها ألغت عرضاً استثمارياً ضخماً لشركة سعودية كبرى كان من المفترض أن يقام في منطقة المرفأ المذكور.

 

وكانت إدارة المرفأ قد أعلنت، قبل عامين، عن اتفاقها مع شركة سعودية على إقامة مشروع لمعالجة النفايات الكيمياوية بقيمة 3.7 مليار يورو (4.04 مليار دولار/ 15.6 مليار ريال)، ما كان سيؤدي إلى خلق نحو 900 فرصة عمل محلية.

 

وقالت وكالة "آكي"، أمس الخميس، إن هذا الأمر أثار جدلاً واسعاً في حينها، بسبب شكوك حامت حول هوية مالك الشركة السعودية والصلات المحتملة له بتمويل منظمات إرهابية، وحسب بيان صدر عن إدارة المرفأ "نعمل حالياً على البحث عن مستثمر آخر".

 

وأوضحت إدارة الشركة أن القرار اتخذ بعد أن أكدت إدارة الشركة السعودية أنها بحاجة لمزيد من الوقت لبدء تنفيذ الاتفاق.

 

وأشارت مصادر محلية أن المسؤولين في إدارة مرفأ أنفرس يشعرون بالارتياح، وذلك بسبب الجدل الدائر حالياً في البلاد حول مستقبل علاقات بلجيكا بالمملكة العربية السعودية.

 

ولم تذكر الوكالة الإيطالية اسم الشركة السعودية أو مالكها ولم تذكر معلومات إضافية عن مزاعم مصادرها.  

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