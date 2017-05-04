فيديو: حاكم دبي ينجح في مفاوضات مع خاطفي طائرة بدبي قبل 40 عاماً

نشر مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث الإماراتي ضمن مبادرة "وثيقتي" مقطع فيديو عمره 40 عاماً يظهر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء أثناء التفاوض مع خاطفي طائرة ألمانية بعد هبوطها في مطار دبي.

ويظهر مقطع الفيديو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم داخل برج المراقبة في مطار دبي وهو يفاوض الخاطفين بنفسه، وينجح في إنهاء الحادثة دون أية خسائر.

ونجح الشيخ محمد، حينها، في المفاوضات مع الخاطفين من دون أية خسائر.

وكان 4 فلسطينيين قاموا في أكتوبر من عام 1977 بخطف الطائرة التابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية من طراز بوينغ 737 وهي الرحلة رقم 181 وعلى متنها 87 راكباً. وتشير التقارير إلى أن عملية الخطف كانت من تخطيط القيادي الفلسطيني وديع حداد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث

أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قراره رقم 1 يوم 6 أبريل/نيسان 2013 والقاضي بإنشاء مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وتعمل مبادرة "وثيقتي" على مشاركة العديد من الوثائق أو الفيديوهات الأرشيفية من أجل نشر الوعي والثقافة بتاريخ وتراث دولة الإمارات.