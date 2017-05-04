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سياسة واقتصاد

السعودية: 7 مليار ريال تكلفة إعادة البدلات لموظفي الدولة هذا العام

أريبيان بزنس
الخميس، 4 مايو 2017
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السعودية: 7 مليار ريال تكلفة إعادة البدلات لموظفي الدولة هذا العام

قال مسؤول كبير في وزارة المالية السعودية لتلفزيون "العربية" اليوم الخميس إن إعادة البدلات المالية لموظفي الدولة والجيش ستكلف الحكومة حوالي سبعة مليارات ريال (1.9 مليار دولار) فقط هذا العام.

 

وقال هندي السحيمي وكيل وزارة المالية "لن يكون هناك أثر كبير لإعادة البدلات على الميزانية العامة للدولة... ستكلف تقريباً سبعة مليارات ريال هذا العام".

 

وخفضت الحكومة البدلات في سبتمبر/أيلول 2016 بهدف توفير الأموال بعدما تأثر موازنتها سلبا بانخفاض أسعار النفط، لكنها أعلنت الشهر الماضي أنها ستعيد البدلات كوسيلة لتحفيز النمو الاقتصادي ولأن العجز في الربع الأول جاء أقل من التوقعات.

 

وتتوقع الحكومة عجزاً بالموازنة قيمته 198 مليار ريال هذا العام انخفاضاً من 297 مليار ريال في 2016.

 

وقال "السحيمي" أيضاً إن الحكومة لا تخطط للعودة إلى سوق السندات الدولية قبل الربع الرابع من هذا العام رغم أن القرار يعتمد على عوامل مثل وضع السوق. وجمعت الرياض تسعة مليارات دولار من إصدار صكوك دولي الشهر الماضي.

 

وأضاف إن الحكومة تعتزم استئناف إصدارات السندات المحلية خلال "الأشهر المقبلة". وعلقت الحكومة الإصدارات الشهرية في السوق المحلية أواخر العام الماضي بهدف تخفيف الضغط على السيولة في النظام المصرفي السعودي.

 

وقال "السحيمي" إنه سيتم تغطية نحو 25 إلى 35 بالمئة من العجز في 2017 من إصدارات السندات المحلية.

 

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