وزارة العمل تبدأ اليوم بتطبيق سعودة المولات في حائل

(أريبيان بزنس/ وكالات) - كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي علي الغفيص أن توطين المولات على مستوى المملكة يبدأ من منطقة حائل اليوم الخميس كأول منطقة يطبق فيها القرار بشكل فعلي.

وقال علي الغفيص إن هذا القرار يأتي استجابة لطلب من أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، موضحاً أن فرق التوطين في الوزارة ستتابع تنفيذ القرار في حائل اعتباراً من اليوم الخميس.

وكان "الغفيص" أصدر، في أبريل/نيسان الماضي، قراراً بقصر العمل بالمراكز التجارية المغلقة (المولات) بالمملكة على السعوديين والسعوديات. وقال خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فيما بعد، إن قرار توطين العمل في المراكز التجارية المغلقة (المولات) سيوفر 35 ألف فرصة عمل بعد اكتمال تطبيقه بنسبة 100 بالمئة في نهاية العام 2018.

ويعيش في السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- نحو 11 مليون وافد أجنبي معظمهم يعملون في القطاع الخاص في حين تبلغ نسبة البطالة لدى السعوديين أكثر من 12 بالمئة.