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سياسة واقتصاد

سوريا تؤيد إقامة مناطق لتخفيف التوتر

أريبيان بزنس
الخميس، 4 مايو 2017
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سوريا تؤيد إقامة مناطق لتخفيف التوتر

نقلت وسائل إعلام رسمية في سوريا عن وزارة الخارجية قولها يوم الأربعاء إن الحكومة السورية تؤيد مقترحا روسيا بإقامة مناطق لتخفيف التوتر ووقف تصعيد القتال في الصراع المستمر منذ ست سنوات.

 

ووفق رويترز، تجرى محادثات سلام برعاية روسيا وإيران وتركيا في قازاخستان هذا الأسبوع وقالت موسكو إنها تأمل في التفاوض يوم الخميس لإقامة أربع مناطق لوقف تصعيد القتال في سوريا.

 

وعلقت المعارضة السورية المسلحة مشاركتها في المحادثات يوم الأربعاء وطالبت بأن تكف الحكومة عن قصف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

 

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن بيان للخارجية السورية قوله "الجمهورية العربية السورية تؤيد المبادرة الروسية حول مناطق تخفيف التوتر وتؤكد التزامها بنظام وقف الأعمال القتالية الموقع في 30 (ديسمبر) كانون الأول 2016 بما فيه عدم قصف هذه المناطق".

 

وجاء في التقرير أن الجيش السوري سيواصل القتال ضد الجماعات "الإرهابية" في البلاد.

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