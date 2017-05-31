تحويلات الأجانب في السعودية تنخفض مجدداً

أظهرت إحصائية حكومية انخفاض تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية خلال شهر أبريل/نيسان 2017 بنسبة 4 بالمئة لتبلغ 11.4 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من العام 2016.
ووفقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما) لشهر أبريل/نيسان 2017، انخفضت تحويلات السعوديين للخارج خلال أبريل/نيسان الماضي بنسبة 22 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من 2016 لتصل إلى 3.9 مليار ريال.
ويعيش في السعودية -التي يبلغ عدد سكانها نحو 22 مليون مواطن- نحو 12 مليون وافد أجنبي يعمل معظمهم في القطاع الخاص.
وكانت السعودية قد أكدت قبل أشهر أن ليس هناك توجه لفرض ضرائب على التحويلات النقدية للأجانب.
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