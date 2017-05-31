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سياسة واقتصاد

تحويلات الأجانب في السعودية تنخفض مجدداً

أريبيان بزنس
الأربعاء، 31 مايو 2017
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تحويلات الأجانب في السعودية تنخفض مجدداً

أظهرت إحصائية حكومية انخفاض تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية خلال شهر أبريل/نيسان 2017 بنسبة 4 بالمئة لتبلغ 11.4 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من العام 2016.

 

ووفقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما) لشهر أبريل/نيسان 2017، انخفضت تحويلات السعوديين للخارج خلال أبريل/نيسان الماضي بنسبة 22 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من 2016 لتصل إلى 3.9 مليار ريال.

 

ويعيش في السعودية -التي يبلغ عدد سكانها نحو 22 مليون مواطن- نحو 12 مليون وافد أجنبي يعمل معظمهم في القطاع الخاص.

 

وكانت السعودية قد أكدت قبل أشهر أن ليس هناك توجه لفرض ضرائب على التحويلات النقدية للأجانب.

 

 

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