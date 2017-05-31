مسلح يفتح النار على مدرسة في الرياض

ذكرت وسائل إعلام محلية سعودية قبل قليل أن مسلحاً فتح النار في مجمع للمدارس شمالي الرياض اليوم الأربعاء وأن هناك أشخاص لقوا حتفهم.

وقالت صحيفة "سبق" السعودية إن مباحث الشرطة كشفت أن مدرس مفصول هو من اقتحم المدرسة بالرياض وقام بالاعتداء على المدرسين والطلاب.

وذكرت مصادر أمنية للصحيفة الإلكترونية أن الهجوم أسفر عن مقتل مدرسين اثنين، إضافة إلى وقوع إصابات طفيفة.

وأضافت المصادر أن المتهم أطلق أعيرة نارية بعد اقتحام المدرسة بسبب الفصل منها.

كما أكدت السفارة الأمريكية في السعودية على حسابها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي الحادث، وطالبت مواطنيها بالابتعاد عن المنطقة.