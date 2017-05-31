بنوك مصر توفر نحو 35 مليار دولار لتمويل التجارة منذ التعويم

قال طارق فايد، وكيل محافظ البنك المركزي المصري، في بيان، اليوم الأربعاء، إن البنوك العاملة في البلاد وفرت حوالي 35 مليار دولار لتلبية احتياجات العملاء وتدبير الاعتمادات المستندية منذ تحرير سعر الصرف وحتى 25 مايو/أيار.

ووفقاً لوكالة رويترز، فإن مصر قررت تحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016 في محاولة لجذب التدفقات الأجنبية.

وقال البنك المركزي، في البيان، إنه تم "سداد مستندات تحصيل واعتمادات مستندية بحوالي 25 مليار دولار، وفتح اعتمادات مستندية بحوالي 10 مليارات دولار".

وتبذل مصر جهوداً حثيثة لإنعاش اقتصادها المنهك منذ انتفاضة العام 2011 من خلال تحرير سعر الصرف ورفع الدعم تدريجياً، وإقرار عدد من القوانين التي تستهدف إعادة جذب المستثمرين الأجانب.