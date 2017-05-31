روسيا تقصف مواقع تنظيم داعش من البحر

أطلقت سفن حربية روسية موجودة في البحر المتوسط صباح اليوم 4 صواريخ مجنحة من طراز "كاليبر" على مواقع "داعش" قرب تدمر وسط سوريا.

واشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها الى ان الفرقاطة "الأميرال ايسين" والغواصة "كراسنودار" التابعتان للأسطول البحري الروسي، أطلقتا 4 صواريخ مجنحة من طراز "كاليبر" من شرق البحر المتوسط على مواقع "داعش" بالقرب من تدمر وتم إصابة جميع الأهداف. وأشار البيان إلى أن "الغواصة "كراسنودار" أطلقت صواريخها وهي موجودة تحت الماء، كما أشارت وزارة الدفاع الروسية أنها حذرت كل من القيادة الأميركية والتركية اضافة الى قيادة الاحتلال الإسرائيلي قبيل العملية "في الوقت المناسب عبر قنوات الاتصال المخصصة لذلك."