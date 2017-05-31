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سياسة واقتصاد

قطر تنهي خدمات مئات المعلمين والإداريين والنواب

أريبيان بزنس
الأربعاء، 31 مايو 2017
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قطر تنهي خدمات مئات المعلمين والإداريين والنواب

ذكر تقرير أمس الثلاثاء أن وزارة التعليم والتعليم العالي القطرية أعلنت يوم الإثنين الماضي في تعميم رسمي إحلال وتقطير مئات الوظائف الأكاديمية والإدارية داخل المدارس المستقلة للبنين والبنات للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية للعام الدراسي المقبل.


وقالت صحيفة "بوابة الشرق" الإلكترونية القطرية إن وزارة التعليم والتعليم العالي قامت بإرسال كشوف كافة المعلمين والمعلمات والإداريين الذين صدر قرار بإنهاء خدماتهم على نظام الموارد البشرية الخاص بكل مدرسة، وإبلاغ المنتهية خدماتهم في موعد أقصاه غداً الخميس.

 

وأكدت الوزارة في تعميمها إلى مديري ومديرات المدارس ضرورة تسليم الموظف المنتهية خدماته نسخة من كتاب قرار نهاية الخدمة، والشروع في تسوية مكافأة نهاية الخدمة الخاصة به فوراً خلال أسبوع واحد فقط من إخطاره بالقرار، مع ضرورة تعبئة نموذج إخلاء الطرف.

 

كما أكدت الوزارة على تسوية مكافأة نهاية الخدمة دفعة واحدة عن طريق المندوب مع كشف تغطية، وعدم إعطاء أي موظف مكافأة نهاية الخدمة باليد حتى تستطيع الوزارة القيام بعمليات التدقيق وإنجازها قبل عطلة نهاية العام.

 

1500 موظف وموظفة

 

وذكرت الصحيفة -نقلاً عن مصادر مطلعة- أن قوائم الموظفين المنتهية خدماتهم من المدارس المستقلة شملت نواب أكاديميين ومعلمين وإداريين وسكرتارية ومعلمي الحاسب الآلي ومندوبين بمدارس البنين والبنات، وتبين من كشوف الموظفين الذين انتهت خدماتهم وأرسلت للمدارس صباح الإثنين أن من بينهم من تخطى الـ 15 عاماً خبرة في مجال التعليم، كما تم إنهاء عدد كبير من الموظفين الأكاديميين والإداريين الذين حصلوا على تقارير امتياز وجيد جداً من إدارات المدارس، حيث بلغ إجمالي أعداد المنتهية خدماتهم نحو 1500 موظف وموظفة.

 

وقالت المصادر إن هناك قوائم جاهزة من الموظفين القطريين وغير القطريين بمختلف المجالات والتخصصات للعمل بالمدارس مع بدء العام الدراسي الجديد، سواءً داخل المدارس الموجودة حالياً أو بالمدارس الجديدة التي سوف يتم افتتاحها وتشغيلها مع انطلاق العام الدراسي القادم، وكان عدد من مديري ومديرات المدارس قد فوجؤوا بكشوف الموظفين المنتهية خدماتهم، والتي أرسلت إليهم على نظام بيانات الموظفين من قبل إدارة الموارد البشرية بوزارة التعليم.

 

 

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