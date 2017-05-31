بعد فرض الضريبة الانتقائية.. شركات المشروبات في السعودية تدرس تقليص حجم العبوات

(أريبيان بزنس/ وكالات) - ذكر تقرير اليوم الأربعاء أن شركات المشروبات الغازية والطاقة في السعودية تدرس تقليص حجم العبوات لمواجهة تراجع المبيعات المتوقعة بعد ارتفاع الأسعار جراء فرض الضريبة.

وقالت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إنه فيما ينتظر أن يجتمع مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الأربعاء، لاعتماد اللائحة التنفيذية لضريبة السلع الانتقائية الذي سيطبق في 10 يونيو/حزيران القادم، علمت أن شركات المشروبات الغازية والطاقة تدرس تقليص حجم العبوات لمواجهة تراجع المبيعات المتوقعة بعد ارتفاع الأسعار جراء فرض الضريبة.

وأضافت الصحيفة اليومية إن الهيئة العامة للزكاة والدخل ووزارة التجارة والاستثمار ستبدأن غداً الخميس أو الأحد المقبل -بعد اعتماد وإصدار اللائحة- بحصر السلع التي تشمل ضريبة السلع الانتقائية في مرحلة تسمى "انتقالية" تمتد 15 يوماً من سريان تطبيق النظام، تتضمن المصنعين والمستوردين ممن لديهم حيازة مواد انتقائية، وذلك من خلال حصر ما لديهم من سلع في مستودعاتهم.

وستدخل شركات ومحال التجزئة تحت بند من لديهم حيازة مواد انتقائية النظام، التي تحتفظ بكميات كبيرة من هذه السلع في مستودعاتها ولم تفرض عليها ضريبة، حيث ستفرض عليها مرة واحدة، بحيث لا تستغل فرصة البيع بالأسعار محسوبة بالقيمة، على أن تعطى مهلة 45 يوماً لسداد الضريبة أو فرض العقوبة.

وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد أعلنت، قبل أيام، تطبيق اتفاقيتي الضريبة الانتقائية والمضافة، ودخول هاتين الاتفاقيتين لدول مجلس التعاون الخليجي حيز النفاذ، حيث سيتم تطبيق الضريبة الانتقائية خلال 15 يوماً من تاريخ نشر النظام؛ أي يوم 10 يونيو/حزيران القادم، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة ابتداء من يوم 1 يناير/كانون الثاني 2018 بنسبة 5 بالمئة.

وتتوقع الهيئة العامة للزكاة والدخل أن تبلغ الإيرادات السنوية للضريبة الانتقائية حوالي 8 مليارات ريال. وضريبة السلع الانتقائية خاصة بالمنتجات التي تتسبب بأضرار على الصحة، وهي مفروضة على التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100 بالمئة في حين ستكون 50 بالمئة على المشروبات الغازية.