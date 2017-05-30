192 سعودياً يغادرون سوق العمل يومياً

أظهرت إحصائية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية أن 192 سعودياً و1103 وافداً يغادرون سوق العمل يومياً في الربع الأول من العام الجاري.

وذكرت صحيفة "الوطن" السعودية إنه ينما ارتفع عدد المنشآت المسجلة بعمال في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال الربع الأول من 2017 لتبلغ نحو 458 منشأة، شهد سوق العمل خروج 12.703 سعوديين وسعوديات من السوق في نفس الفترة، ما يعني أن نحو 192 سعودياً يغادرون السوق بشكل يومي، وبلغ عدد المشتركين غير السعوديين الذين غادروا السوق نحو 72.854 ألف مشترك أي خروج نحو 1103 مشتركين يومياً.

وبلغ عدد المشتركين السعوديين (ذكور- إناث) مع نهاية الربع الأول 1.666 مليون موظف، مقارنة بالربع الأخير من 2016 الذي وصل فيه عدد المشتركين 1.679 مليون موظف.

وأوضحت الإحصائية الأخيرة للتأمينات الاجتماعية أن عدد المشتركين السعوديين في القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 1.164 مليون، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي الذي وصل عدد المشتركين فيه نحو 1.174 مليون مشترك.

وذكرت التأمينات أن عدد المشتركات السعوديات قد انخفض مع نهاية الربع الأول من العام الحالي ليصل نحو 502.283 ألفاً، مقارنة بنفس الفترة من نهاية العام الماضي، حيث وصل عدد المشتركات ما يقارب 505 ألف مشتركة.

وبلغ عدد المشتركين على رأس العمل (خاص- حكومي) مع نهاية الربع الأول من 2017 نحو 10.306 ملايين، مقارنة بنفس الفترة مع نهاية العام الماضي والذي وصل عدد المشتركين في القطاعين العام والخاص 10.391 ملايين مشترك.

وأظهرت الإحصائية أيضاً أن عدد المشتركين غير السعوديين في الربع الأول من العام الحالي بلغ 8.440 ملايين، مقارنة بالربع الأخير من 2016 حيث وصل العدد نحو 8.513 ملايين مشترك، فيما ارتفع عدد المنشآت المسجلة بعمال حتى نهاية الربع الأول لتصل نحو 458.218 ألفا، مقارنة بالربع الأخير من 2016 والذي بلغ عددها نحو 456.873 منشأة.