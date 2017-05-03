Arabian business
سياسة واقتصاد

مصر تمنح إقامة عاماً مقابل شراء عقار بـ100 ألف دولار

أريبيان بزنس
الأربعاء، 3 مايو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
مصر تمنح إقامة عاماً مقابل شراء عقار بـ100 ألف دولار

نقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء إن مصر عدلت قواعد إقامة الأجانب غير السائحين الذين يشترون وحدات سكنية ليحصل الأجنبي على إقامة لمدة عام إذا اشترى عقاراً بقيمة 100 ألف دولار بدلاً من 50 ألف دولار قبل التعديل.

 

وقال المتحدث أشرف سلطان لرويترز في اتصال هاتفي "من يشتري عقاراً بقيمة 100 ألف دولار يمكنه الحصول على إقامة لمدة سنة.. ولو كانت قيمة العقار 400 ألف دولار تكون الإقامة خمس سنوات".

 

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، ذكرت الحكومة في بيان أنها وافقت على "المقترح الخاص بتعديل قواعد منح الإقامة في مصر لغير السياحة للأجانب الذين يقومون بشراء وحدات سكنية، لتتواكب مع الارتفاع الحالي لقيمة العقارات والزيادة التي طرأت على أسعار العقارات على أن يتم ذلك بشكل متدرج".

 

وأضاف بيان الحكومة "تم زيادة هذه القيمة من 50 ألف دولار وفقاً لما هو معمول به حالياً إلى 100 ألف دولار في حالة طلب الإقامة لمدة عام وتدرجها لتصل إلى 400 ألف دولار في حالة طلب الإقامة خمس سنوات".

 

 

 

 

 

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

الرئيس المصري يصل إلى الإمارات .. ومحمد بن زايد في مقدمة مستقبليه

مصري يأمل بلقب "صاحب أكبر نسخة مكتوبة باليد" من المصحف

السيسي يزور الإمارات غدا الأربعاء

تأشيرة فورية بمطارات مصر للمقيمين بالخليج

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

ما عدا الطماطم.. تركيا وروسيا تتفقان على إلغاء القيود التجارية

وفاة رئيس هيئة البيعة في السعودية

تونس تؤكد مشاركتها رسمياً في إكسبو 2020 دبي

وطن بلا مخالف تدفع 20 ألف هندياً لمغادرة السعودية

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

"دانة غاز" الإماراتية تنوي الدخول في محادثات لإعادة هيكلة صكوكها

ارتفاع القيمة السوقية لأسهم الأجانب في أسواق الإمارات المالية إلى 97.7 مليار خلال أبريل

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »