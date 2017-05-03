ما عدا الطماطم.. تركيا وروسيا تتفقان على إلغاء القيود التجارية

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم الأربعاء إن روسيا وتركيا اتفقتا على رفع جميع القيود التجارية ماعدا تلك المفروضة على صادرات الطماطم (البندورة) التركية إلى روسيا.
وأضاف "إردوغان" في مؤتمر صحفي مشترك بعد اجتماعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بمدينة سوتشي الروسية المطلة على البحر الأسود أنه يرغب في توافر الطماطم التركية في الأسواق الروسية مضيفا أنه من الممكن إيجاد حلول مؤقتة.
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