وفاة الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود

نعى الديوان الملكي السعودي رئيس هيئة البيعة بالمملكة العربية السعودية الأمير مشعل بن عبدالعزيز، الذي توفي مساء اليوم.

وسيصلى عليه بعد صلاة العشاء يوم غد الخميس بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.



وشغل الأمير مشعل منصب وزير الدفاع والطيران في السعودية مرتين (1369 هـ – 1373 هـ/ 1382 هـ- 1382 هـ)، ثم أميرا لمنطقة مكة المكرمة وأيضا رئيسا لهيئة البيعة في السعودية، وفقا لموقع عين اليوم.