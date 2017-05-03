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سياسة واقتصاد

الرئيس المصري يصل إلى الإمارات .. ومحمد بن زايد في مقدمة مستقبليه

أريبيان بزنس
الأربعاء، 3 مايو 2017
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الرئيس المصري يصل إلى الإمارات .. ومحمد بن زايد في مقدمة مستقبليه

وصل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة إلى البلاد اليوم في زيارة لدولة الإمارات العربية تستغرق يومين.

 

وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الرئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

 

وقد جرت لفخامته مراسم استقبال رسميةـ وفق وكالة أنباء الإمارات، حيث عزفت الموسيقى السلام الوطني لكل من جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات فيما أطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة تحية لضيف البلاد.

 

وصافح فخامة الرئيس المصري مستقبليه من الشيوخ والوزراء وكبار المسئولين في الدولة فيما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أعضاء الوفد المرافق لفخامة الرئيس المصري.

 

و يرافق الرئيس المصري وفد يضم معالي سامح شكري وزير الخارجية ومعالي الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ومعالي الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان وعددا من المسؤولين.

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