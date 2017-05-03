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سياسة واقتصاد

تونس تؤكد مشاركتها رسمياً في إكسبو 2020 دبي

أريبيان بزنس
الأربعاء، 3 مايو 2017
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تونس تؤكد مشاركتها رسمياً في إكسبو 2020 دبي

أكدت تونس مشاركتها رسمياً في إكسبو 2020 دبي، عبر رسالة موجهة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، من قبل فخامة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.

 

وتونس من أبرز الداعمين والمساهمين في تثقيف وتعليم الشباب في العالم العربي، الأمر الذي يعزز أهمية مشاركتها للاستفادة من فرص التعاون والشراكة، وخاصة تلك الرامية إلى تمكين الشباب، التي يوفرها إكسبو 2020 دبي، الذي يضع الشباب في قلب كل ما يقوم به وفي مقدمة أولوياته، حيث إنهم بناة الغد الذين سيحملون شعلة الفكر والإبداع ويضطلعون بدور محوري في ضمان مستقبل أفضل للبشرية.

 

ووفق موقع صحيفة مينا هيرالد، يجسد إعلان تونس مشاركتها رسمياً مدى التقدم الكبير الذي أحزره إكسبو 2020 دبي في استقطاب اهتمام الدول في شمال أفريقيا – المنطقة الأساسية التي لها دور مهم في تعزيز الوعي الدولي بالحدث العالمي المرتقب.

 

وبالإضافة إلى سكانها الذين يقترب تعدادهم الإجمالي من 183 مليون نسمة، وناتجها المحلي الإجمالي الذي يصل إلى 688 مليار دولار، ناهيك عن غنى أراضيها بالموارد الطبيعية وثروتها البشرية الشابة الطموحة، تمتلك منطقة شمال أفريقيا مقومات عديدة تمكنها من القيام بدور محوري في تشكيل مستقبل القارة الأفريقية. وتربط دولة الإمارات بتونس علاقات تجارية راسخة، حيث بلغ إجمالي قيمة التبادل التجاري بينهما 1.3 مليار درهم في عام 2015.

 

وبهذا الإعلان، تنضم تونس إلى عدد من الدول التي أكدت مشاركتها في إكسبو 2020 دبي، بالإعلان رسمياً أو بإبداء النية للمشاركة. ومن المتوقع أن تشارك أكثر من 180 دولة في إكسبو 2020 دبي الذي تنطلق فعالياته يوم 20 أكتوبر 2020، وتستمر لمدة ستة أشهر حتى 10 أبريل 2021.

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