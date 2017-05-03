محمد بن سلمان: نصف استثمارات صندوق الاستثمارات العامة ستكون في السوق السعودي

قال ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمس الثلاثاء إن نصف استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، أهم صندوق للثروة السيادية في المملكة، ستكون في السوق المحلي.

وفي مقابلة مع التلفزيون السعودي، ناقش فيها السياسات الاقتصادية للحكومة، قال الأمير محمد إن صندوق الاستثمارات العامة أدخل المليارات لخزينة الدولة للمرة الأولى.

وقال الأمير محمد أيضاً إن الحكومة ملتزمة بتقديم علاج طبي للمواطنين السعوديين لكنها لن تدير بالضرورة المستشفيات.

وفيما يتعلق بجهود مكافحة الفساد قال الأمير محمد "لن ينجو أي شخص تورط في قضية فساد مهما كان منصبه.. سواءً وزير أو أمير".

وبخصوص دعم قطاع التصنيع العسكري، قال الأمير محمد إن السعودية هي ثالث أكبر بلد في العالم في الإنفاق على التسليح العسكري وإن الحكومة تعمل على دعم هذا القطاع و"لا صفقة سلاح إذا لم تشمل محتوى محلياً".

وأضاف أن الحكومة تركز أيضاً على رفع المحتوى المحلي في صناعة السيارات.

وجاءت تصريحات الأمير محمد بن سلمان خلال حوار أجراه معه الإعلامي الأشهر في السعودية #داوود_الشريان صاحب برنامج #الثامنة الذي تبثه قناة إم بي سي السعودية الخاصة، إلا أن الأمير سلمان اشترط لظهوره مع "الشريان" أن تبث الحلقة عبر القناة الأولى السعودية الحكومية وعنها تأخذ القنوات التلفزيونية بما فيها إم بي سي، وأن تبث الحلقة في الساعة 8:30 في مخالفة لأعراف إم بي سي.