Arabian business
سياسة واقتصاد

محمد بن سلمان: نصف استثمارات صندوق الاستثمارات العامة ستكون في السوق السعودي

أريبيان بزنس
الأربعاء، 3 مايو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
محمد بن سلمان: نصف استثمارات صندوق الاستثمارات العامة ستكون في السوق السعودي

قال ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمس الثلاثاء إن نصف استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، أهم صندوق للثروة السيادية في المملكة، ستكون في السوق المحلي.

 

وفي مقابلة مع التلفزيون السعودي، ناقش فيها السياسات الاقتصادية للحكومة، قال الأمير محمد إن صندوق الاستثمارات العامة أدخل المليارات لخزينة الدولة للمرة الأولى.

 

وقال الأمير محمد أيضاً إن الحكومة ملتزمة بتقديم علاج طبي للمواطنين السعوديين لكنها لن تدير بالضرورة المستشفيات.

 

وفيما يتعلق بجهود مكافحة الفساد قال الأمير محمد "لن ينجو أي شخص تورط في قضية فساد مهما كان منصبه.. سواءً وزير أو أمير".

 

وبخصوص دعم قطاع التصنيع العسكري، قال الأمير محمد إن السعودية هي ثالث أكبر بلد في العالم في الإنفاق على التسليح العسكري وإن الحكومة تعمل على دعم هذا القطاع و"لا صفقة سلاح إذا لم تشمل محتوى محلياً".

 

وأضاف أن الحكومة تركز أيضاً على رفع المحتوى المحلي في صناعة السيارات.

 

وجاءت تصريحات الأمير محمد بن سلمان خلال حوار أجراه معه الإعلامي الأشهر في السعودية #داوود_الشريان صاحب برنامج #الثامنة الذي تبثه قناة إم بي سي السعودية الخاصة، إلا أن الأمير سلمان اشترط لظهوره مع "الشريان" أن تبث الحلقة عبر القناة الأولى السعودية الحكومية وعنها تأخذ القنوات التلفزيونية بما فيها إم بي سي، وأن تبث الحلقة في الساعة 8:30 في مخالفة لأعراف إم بي سي.

 

 

 

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

الأمير محمد بن سلمان: برنامج للإسكان بعد أشهر.. ومئات الآلاف من الوحدات السكنية المجانية للسعوديين

فيديو: ما الذي سيقوله الأمير محمد بن سلمان لداوود الشريان في "الثامنة"؟

الأمير محمد بن سلمان يشترط على داوود الشريان مقابلته على القناة السعودية بدل MBC

سعودي أوجيه ترد على داوود الشريان

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

الأمير محمد بن سلمان: برنامج للإسكان بعد أشهر.. ومئات الآلاف من الوحدات السكنية المجانية للسعوديين

"الإتحادي الإماراتي" يوافق على مشروع قانون تداول المواد البترولية

"المعجل" السعودية أول إلغاء للإدراج بسبب الخسائر... و5 شركات مهددة بنفس المصير

79 % من الباحثين عن عمل يستخدمون مواقع التوظيف الالكترونية للبحث عن وظيفتهم الأولى

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

"الإتحادي الإماراتي" يوافق على مشروع قانون تداول المواد البترولية

"المعجل" السعودية أول إلغاء للإدراج بسبب الخسائر... و5 شركات مهددة بنفس المصير

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »