مصر ترفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي إلى 7200 جنيه سنوياً

قال نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية، اليوم الاثنين، إن مجلس الوزراء وافق على زيادة الحد الأدنى للإعفاء من ضريبة الدخل إلى 7200 جنيه (397.35 دولار) من 6500 جنيه سنوياً.

ووفقاً لوكالة رويترز، قال عمرو المنير نائب وزير المالية للصحفيين، في مقر مجلس الوزراء بالقاهرة، اليوم الاثنين، أن التعديلات التي أقرتها الحكومة ستُحال للعرض على مجلس النواب.

وتعني تصريحات "المنير" أن العاملين بالقطاعين العام والخاص الذين يتراوح راتبهم الشهري من حوالي 1183 جنيهاً إلى 2500 جنيه سيخضعون لضريبة دخل قدرها عشرة بالمئة.