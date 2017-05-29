100 ألف فرصة عمل للسعوديين في مصانع بناء الوحدات السكنية بالتقنيات الحديثة

(أريبيان بزنس/ وكالات) - قال المتحدث الرسمي في وزارة الإسكان السعودية إن مصانع بناء الوحدات السكنية بالتقنيات الحديثة التي ستنشئها في المملكة ستوفر نحو 100 ألف فرصة وظيفية للسعوديين والسعوديات خلال السنوات الخمس المقبلة.

وفي تصريح لقناة "العربية"، قال سيف السويلم إن تكلفة البناء من خلال هذه التقنيات الحديثة، أقل من تكلفة البناء التقليدي بنسبة تصل إلى 30 بالمئة.

وكانت وزارة الإسكان قد وقعت مؤخراً عقد إنشاء أول مصنع متخصص في بناء الوحدات السكنية بتقنيات البناء الحديث في مدينة الدمام شرق المملكة على أن يتبعها إنشاء عدد من المصانع الأخرى بذات حجم إنتاجية مصنع الدمام بضخ 7 آلاف وحدة سكنية سنوياً.

وتأتي سلسلة إجراءات توطين الوظائف في ظل صعود نسب البطالة في صفوف السعوديين خلال العام الماضي، ومحاولات الحكومة خفض البطالة من بوابة سعودة البعض من القطاعات الاقتصادية.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، فإن معدل البطالة بين السعوديين بلغ في نهاية العام 2016 نحو 12.3 بالمئة مقارنة بمعدل 12.1 بالمئة في الربع الثالث من العام ذاته في الوقت الذي يعيش فيه ملايين الوافدين الأجانب في المملكة أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.