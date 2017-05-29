Arabian business
سياسة واقتصاد

100 ألف فرصة عمل للسعوديين في مصانع بناء الوحدات السكنية بالتقنيات الحديثة

أريبيان بزنس
الاثنين، 29 مايو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
100 ألف فرصة عمل للسعوديين في مصانع بناء الوحدات السكنية بالتقنيات الحديثة

(أريبيان بزنس/ وكالات) - قال المتحدث الرسمي في وزارة الإسكان السعودية إن مصانع بناء الوحدات السكنية بالتقنيات الحديثة التي ستنشئها في المملكة ستوفر نحو 100 ألف فرصة وظيفية للسعوديين والسعوديات خلال السنوات الخمس المقبلة.

 

وفي تصريح لقناة "العربية"، قال سيف السويلم إن تكلفة البناء من خلال هذه التقنيات الحديثة، أقل من تكلفة البناء التقليدي بنسبة تصل إلى 30 بالمئة.

 

وكانت وزارة الإسكان قد وقعت مؤخراً عقد إنشاء أول مصنع متخصص في بناء الوحدات السكنية بتقنيات البناء الحديث في مدينة الدمام شرق المملكة على أن يتبعها إنشاء عدد من المصانع الأخرى بذات حجم إنتاجية مصنع الدمام بضخ 7 آلاف وحدة سكنية سنوياً.

 

وتأتي سلسلة إجراءات توطين الوظائف في ظل صعود نسب البطالة في صفوف السعوديين خلال العام الماضي، ومحاولات الحكومة خفض البطالة من بوابة سعودة البعض من القطاعات الاقتصادية.

 

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، فإن معدل البطالة بين السعوديين بلغ في نهاية العام 2016 نحو 12.3 بالمئة مقارنة بمعدل 12.1 بالمئة في الربع الثالث من العام ذاته في الوقت الذي يعيش فيه ملايين الوافدين الأجانب في المملكة أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

السعودية توقع عقد إنشاء أول مصنع لبناء الوحدات السكنية بالتقنيات الحديثة

من 35 يوماً حتى 6 أشهر.. خطة سعودية لبناء مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات

السعودية: نظام "إيجار" يلزم المؤجر بصيانة العقار خلال مدة تأجيره

الإسكان السعودية تصدر 503 فاتورة أرض بيضاء بمساحة 105 ملايين م2 بالدمام

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

4 ملايين درهم من بنك دبي الإسلامي لـ"دبي لرعاية النساء والأطفال"

الرمسة الإماراتية بالإيطالية .. أول معجم معتمد متخصص باللهجة المحلية

الأصول الأجنبية السعودية تواصل الهبوط وسط زيادة الاقتراض الخارجي

السعودية: فجوة الأجور بين الرجال والنساء ترتفع لـ332%

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

جديد التقنية: هاتف إكس باور2 الذكي من إل جي

"بلووم العقارية" ترسي 5 عقود بأكثر من مليار درهم

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »