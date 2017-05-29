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سياسة واقتصاد

السعودية: يتوجب تقديم إقرار لكل من يحوز سلعاً خاضعة للضريبة الانتقائية

أريبيان بزنس
الاثنين، 29 مايو 2017
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السعودية: يتوجب تقديم إقرار لكل من يحوز سلعاً خاضعة للضريبة الانتقائية

(أريبيان بزنس/ وكالات) - قال مدير وحدة الضرائب الانتقائية في الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية إن الإيرادات المتوقعة من تطبيق الضريبة الانتقائية التي تعتزم المملكة تطبيقها الشهر المقبل هي ما بين 8 إلى 10 مليارات ريال (2.1 مليار و2.7 مليار دولار).

 

وقال خلاد خريص لقناة "العربية" السعودية، أمس الأحد، إن الخاضعين للضريبة الانتقائية هم كل من ينتج أو يستورد السلع الخاضعة لها.

 

وأوضح "خريص" إن التطبيق سيكون في اليوم التالي لليوم الخامس عشر بعد صدور قانون الضريبة والذي صدر يوم 30 شعبان الماضي، في تأكيد أن موعد بدء تطبيقها سيكون يوم 16 رمضان الجاري (11 يونيو/حزيران المقبل).

 

وذكر إن المرحلة الانتقالية تدخل حيز التنفيذ تجاه كل من يحوز سلعاً خاضعة للضريبة عند بدء نفاذها حتى وإن لم يكن ملزماً بالتسجيل (المستورد والمنتج)، فهو ملزم بتقديم إقرار لمرة واحدة فقط.

 

وأضاف أن عدداً لا بأس به قاموا بالمبادرة بالسداد قبل الإعلان عن النظام، ويشكلون نحو 15 بالمئة من المكلفين.

 

وتشمل الضريبة الانتقائية فرض رسم نسبته 50 بالمئة على المشروبات الغازية، و100 بالمئة على التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة.

 

وكذلك تخطط السعودية -التي تسعى من خلال الضرائب إلى تعزيز إيراداتها التي تضررت بسبب هبوط أسعار النفط- لفرض ضريبة للقيمة المضافة نسبتها خمسة بالمئة في مطلع العام 2018.

 

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