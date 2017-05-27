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سياسة واقتصاد

العاهل السعودي يهنئ المسلمين بشهر #رمضان.. "أحد بواعث الخير والمحبة"

أريبيان بزنس
السبت، 27 مايو 2017
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العاهل السعودي يهنئ المسلمين بشهر #رمضان.. "أحد بواعث الخير والمحبة"

(أريبيان بزنس/ وكالات) - هنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قبل قليل، المسلمين بمناسبة حلول شهر #رمضان المبارك.

 

وقال الملك سلمان عبر تغريدة مساء اليوم السبت أول أيام شهر رمضان 1438 عبر حسابه السرمي على موقع تويتر "أهنئكم بشهر رمضان المبارك، أحد بواعث الخير والمحبة بين البشر، سائلاً الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين والعالم كافة من الشرور والفتن".

 

ويملك الملك سلمان حساباً شخصياً على موقع التدوين المصغر، أطلقه في العام 2013 حين كان ولياً للعهد.

 

 

 

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