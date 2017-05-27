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سياسة واقتصاد

السعودية: توطين المولات فقط للمحلات التجارية دون غيرها

أريبيان بزنس
السبت، 27 مايو 2017
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السعودية: توطين المولات فقط للمحلات التجارية دون غيرها

(أريبيان بزنس/ وكالات) - قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي علي الغفيص إن قرار توطين العمل في المولات التجارية لن يشمل جميع القطاعات العاملة بالسوق إنما يقتصر على المحلات التجارية فقط.

 

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الوزير قوله إن البعض اعتبر بعض القطاعات مشمولة في توطين المولات، كـ "النظافة"، لكن القرار يختص بالمحلات فقط.

 

وقال الوزير أيضاً إن توطين المولات والمراكز التجارية المغلقة أو المفتوحة لا يمكن أن يتم بين عشية وضحاها، مؤكداً أن هناك تدرجاً ووضوحاً في القرار، وأن الوزارة تضع خططاً متوسطة قصيرة، ومتوسطة طويلة.

 

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم السبت إن تصريحات "الغفيص" جاءت بعد مطالبة رجال وسيدات الأعمال في غرفة جدة وزير العمل بوضع خطة زمنية لتوطين الوظائف في المولات بحسب الأقسام، وتقديمهم مقترحاً بالبدء في توطين التجزئة، الترفيه، المطاعم، الخدمات الشخصية، يتبعها في مرحلة لاحقة توطين الوظائف المساندة كالنظافة، الصيانة، خلال التقائه بهم في مقعد جدة الذي نظمته الغرفة التجارية يوم الخميس الماضي.

 

وكان "الغفيص" أصدر في أبريل/نيسان الماضي قراراً وزارياً يقضي بقصر العمل بالمراكز التجارية المغلقة (المولات) في المملكة على السعوديين والسعوديات. وقبلها بأيام، أصدر "الغفيص" قراراً يقضي بقصر العمل في المراكز التجارية المغلقة المولات بمنطقة القصيم على السعوديين من الجنسين، بالإضافة إلى قصر العمل في العربات المتنقلة بالمنطقة على السعوديين والسعوديات فقط بدء من مطلع العام الهجري القادم.

 

ويعيش في السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- نحو 11 مليون وافد أجنبي معظمهم يعملون في القطاع الخاص.

 

 

 

 

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