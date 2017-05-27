"رأس الخيمة الإقتصادية" تحرز أفضل مستخدم لمنظومة مركز الإتصال في الشرق الأوسط

فازت هيئة مناطق رأس الخيمة الإقتصادية (راكز)، وهي هيئة حكومية رائدة تضم كلٍ من هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة وهيئة رأس الخيمة للإستثمار، بجائزة “أفضل عميل جديد” في منطقة الشرق الأوسط لمنظومة شركة جينيسيس(Genesys) لمراكز الإتصال “بيوركونيكت”.

وقد نالت راكز الجائزة في المؤتمر الإقليمي للشركة لمنطقة الشرق الأوسط لعام 2017 الذي انعقد في فندق أرماني ببرج خليفة في دبي أواخر الإسبوع الماضي، حسب موقع مينا هيرالد الإلكتروني.

وعلق رامي جلّاد المدير التنفيذي لمجموعة راكز وهيئتي المنطقة الحرة والإستثمار برأس الخيمة بهذه المناسبة قائلاً: “نحن فخورين بأن تنال راكز وهي في شهرها الأول هذا التكريم المستحق كجهة رائدة ومميزة في مجال خدمة العملاء، عبر فوزها بجائزة (أفضل عميل جديد) لمنظومة جينيسيس”، وأشار جلاد أن المنظومة الجديدة “تُتيح للعملاء الجُدد والقدامى خيارات مبسطة للوصول إلى خدماتنا الرائدة عبر منظومة الخدمة الهاتفية الأوتوماتيكية وهي الأجود والأسرع والأفضل كفاءةً من المنظومة السابقة، وأوضح جلّاد أن المنظومة الجديدة المتقدمة لخدمة العملاء تم الحصول عليها من مؤسسة رائدة عالمياً في أنظمة خدمة العملاء، والتي بدورها ستُوفر الكثير من الجهد والوقت لعملاء راكز الـ13000 الحاليين بالإضافة إلى المستثمرين الجدد.

وقال المدير التنفيذي لراكز: “لقد قمنا بتطوير مركز التواصل لدينا عبر المنظومة الجديدة ليكون المركز مواكباً للنبض السريع للعصر الحديث” وأضاف قائلاً: “سيكون لموظفي خدمة العملاء لدينا، والذين قد أحرزوا مؤخراً جائزة (أفضل مركز إتصال) من برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي، المزيد من المقدرات التقنية لخدمة عملائنا، وكذلك لإجراء الاستبيانات الرقمية وغيرها من عمليات التواصل مع العملاء”.

وأضاف جلّاد: “تتميّز راكز بإجراءات سلسة ومبسّطة لتأسيس الشركات وتتم كلها في مكانٍ واحد، كما تذخر راكز بموظفين لخدمة العملاء على درجة عالية من الإحترافية وحسن التعامل، مما يجعلنا دوماً فخورين بقطاع خدمات العملاء لدينا”. وأردف قائلاً أن “منظومة مركز الإتصال الجديدة هي فقط واحدة من سلسلة التحسينات التى سنراها تحت مظلة راكز”، ووعد جلاد بقوله: “سنواصل في بذل الجهود الحثيثة والمستمرة لتقديم المزيد من حلول الأعمال الصديقة والجاذبة للمستثمر”.